Meclis genel kurulu tamamlandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul toplantısı tamamlandı. Bir sonraki birleşim 8 Mayıs Pazartesi saat 10.00’da yapılacak.

Meclis’te milletvekillerini güncel konuları ele aldığı son 2 konuşmayı Girne Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers, Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları ve Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Teberrüken Uluçay yaptı.

-Rogers

Girne Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers, “Ruh Sağlığı ve Uyuşturucu ile Mücadele” konulu güncel konuşma yaptı. Rogers, ruh sağlığı ve uyuşturucu ile mücadele konusunda ülkenin ve ilgili bakanlıkların “sınıfta kaldığını” savunduç. Rogers, ekonomik sıkıntılar, pandemi, deprem gibi konuların ruh sağlığını bozduğunu, madde bağımlılığının, depresyonların arttığını kaydetti.

Ülkede ruh sağlığı için eylem planı yapılması gerektiğini, ancak adım atılmadığını, yasaların güncellenmediğini, sağlık altyapısının yetersiz kaldığını, başvuru sayılarının durumun ciddiyetini ortaya koyduğunu işaret eden Rogers, on binlerin üzerine çıkan hasta başvurularına rağmen psikologların meslek yasasının olmadığını söyledi.

Rogers, koruyucu ruh sağlığı hizmetlerinin gerekliliğine değinerek, otomasyon hizmetinin geciktirildiğini, hükümetin toplumdan uzak olduğunu, denetimde yetersizlikler yaşandığını anlattı.

Sağlık, Milli Eğitim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarının ruh sağlığıyla ilgili bakanlıklar olması gerektiğini ancak bugün Sosyal Hizmetler Dairesi’ne dahi “üvey evlat” muamelesi yapıldığını iddia eden Rogers, toplum yararına, çocukları, yaşlıları, bakıma muhtaç bireyleri önemseyen yasaların meclise getirilmediğini söyledi. Meclis’te acil olmayan yasaları görüştüklerini kaydeden Rogers, hükümete, toplumun önceliği konularla ilgilenme çağrısı yaptı.

-Hamzaoğulları

Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları, “Vahşi Kapitalizm ve İskele-Karpaz” konulu güncel konuşma yaptı. Ülkenin ciddi sıkıntılara sürüklendiğini ancak hükümetin gereken adımları atmadığını söyleyen Hamzaoğulları, ülkede nüfusun inşaatlarla birlikte hızla arttığını, eğitimde, altyapıda büyük sıkıntılar olduğunu, vahşi kapitalizme karşı mücadele edilmesi ve gereken önlemlerin alınması gerektiğini, aksi halde ciddi sıkıntıların yaşanacağını ifade etti.

Tüm bu gelişmelerin devleti ileriye değil geriye götürdüğünü ifade eden Hamzaoğulları, Karpaz bölgesine bir hastane yatırımının şart olduğunu ancak hükümetin hala sağlık ocağından bahsettiğini kaydetti.

Hamzaoğulları, hayvan üretimi ve et fiyatlarına da değinerek, fiyatların yem, çalışan, elektrik gibi girdilerle belirlendiğini, bu yüzden fiyatların yükseldiğini ancak ülkeye alım gücü yüksek yabancıların yerleşmesiyle oluşan dengesizliğin alım gücü düşük vatandaşı zorladığını anlattı. Hamzaoğullarıi hükümeti halkın alım gücünü koruyacak ve yükseltecek adımlar atmaya çağırdı.

Sudan’daki darbeyi de anımsatarak, özel bir şirkette çalışmak için oraya giden 15 KKTC vatandaşının mahsur kaldığını söyleyen Hamzaoğulları, özel uçakla bu kişilerin ülkeye getirilmesini istedi.

-Uluçay

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Teberrüken Uluçay da, “Çarşı, Ekonomi ve Siyaset” konulu güncel konuşma yaptı. Uluçay, ülkede ekonomik sıkıntıların daha da derinden hissedilmeye başladığını ifade ederek, TL’nin değer kaybının sürdüğünü, pahalılığın arttığını ve bu sürecin endişeleri artırdığını söyledi.

Uluçay, bir yıllık enflasyon rakamlarının yüzde 70’leri geçtiğini, gıda enflasyonunun da ciddi rakamlara ulaştığını ifade ederek, 3 aylık enflasyon rakamlarının ise yüzde 10’ları geçtiğini kaydetti.

Ekonomiyi yönlendirme adına ciddi çalışmalar yapılmasının elzem olduğunu, durumun sürdürülebilir olmadığını, ülke için ciddi sıkıntıların ortaya çıkabileceğini ifade eden Uluçay, hayat pahalılığının 6 ayda bir değil, 2 ayda bir verilmesinin alım gücünü koruyacağına inanç belirtti.

Uluçay, ülkede enerji konusunda yaşanan sıkıntının enterkonnekte ile çözülebileceğini, zaten bunun Kıbrıs adası için gerekli olduğunu ifade ederek, bunun ekonomiye de olumlu yansıyacağını söyledi.

Teberrüken Uluçay, bu konuda enerji üst düzey konseyi oluşturulması yanında Kıb-Tek’in özerkleştirilmesi gerektiğini ifade ederek, bu yönde Kıbrıs konusu ve diğer atılması gereken adımlara değindi. Ülkede, Euro bazlı muhasebe sistemine geçilmesinin kaçınılmaz olacağına savunan Uluçay, ekonomik sıkıntıların bunun tartışılmasını zorlayacağına inanç belirtti.

-Öztürkler

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler de, eleştirilere cevap verdiği konuşmasında, ülkedeki güvenlikle ilgili endişeleri paylaştıklarını ve ülkeye girişler başta olmak üzere ülke içi denetimler ve otomasyon sisteminin tamamlanması olmak üzere güvenlikle ilgili çalışmaları ciddi şekilde sürdürdüklerini söyledi. Öztürkler, toplumun da güvenlik konusundaki taleplerini bildiklerini ve bu yönde çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Konuşmaların ardından sözlü ve yazılı sorular kısmına geçildi. Soruları yanıtlayacak ilgili bakanların salonda bulunmamasından dolayı oturum bugünkü çalışmalarını tamamladı.

Bir sonraki birleşim 8 Mayıs Pazartesi saat 10.00’da yapılacak.