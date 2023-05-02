Amcaoğlu: 15 yıllık sözleşmeye gözümüzü kapatıp, imza atmamızı bekleyenler çok yanılır

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, “2030’da elektrikli araçlara doğru giden serüvende yerimizi alacaksak bizim 1030 megawattlık altyapıya ihtiyacımız var” dedi.

Güncel konuşmalara devam edilen Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda söz alan Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu, CTP Milletvekili Fikri Toros’u yanıtlamak üzere yaptığı konuşmaya “Fikri Toros’u tanımasam, iş camiasındaki başarılarına şahit olmasam, Ticaret Odası başkanlığını bilmesem dinlediklerime inanacağım” sözleriyle başladı.

Amcaoğlu, Toros’un sözünü ettiği siyasi, teknik ve ticari kriterlere işaret ederek, “Euroasia projesinin daha rantabl, daha akılcı olduğunu söylemek sizin geçmişinize yaklaşmadı” dedi.

Yerinden söz alan Fikri Toros ise, konunun yanlış anlaşıldığını ifade ederek, “Siyasi, teknik, ekonomik akla uygun ifadelerini Kıbrıs-Yunanistan bağlantısı için değil, projenin yeniden şekillendirilerek Kıbrıs-Türkiye arasında olması gerektiğini savunurken kullandım” dedi.

Amcaoğlu ise, ne dinlediğini çok iyi bildiğini belirterek, realiteler üzerinden konuşulması gerektiğini kaydetti. Amcaoğlu, Toros’un söylediklerine saygı duyduğunu ancak işletme mezunu bir insan olarak rantabl projenin nasıl olacağını konuşmak ve sağlıklı rakamlarla bir şeyleri ifade etmek gerektiğini söyledi.

Geçmişte yapılan hataları tekrarlayarak ilerlenemeyeceğini vurgulayan Amcaoğlu, “Çok doğrudur. Endişelerinize katılıyorum, geçmişte yapılan çok önemli hatalar var ama artık konumuz bunlar değil” dedi.

Enerji Dairesi ve Enerji Üst Kurulu’nun hayata geçebilmesi için ivedilik kararı alınan mevzuatlar olduğuna değinen Olgun Amcaoğlu, bütün uğraşlarının bunların ete ve kemiğe bürünmesi için olduğunu vurguladı.

Bundan sonraki süreçlerde bilim insanlarının, yetkili insanların bu süreçleri planlamasının önemini vurgulayan Amcaoğlu, “Siyasetin de bunlara onay vermesi, devlet politikası haline getirmesidir” dedi. Yeşil enerjiden bahsedildiğini dile getiren Amcaoğlu, kendisinin de gailesinin bu olduğunu vurguladı.

-“15 yıllık sözleşmeye gözümüzü kapatıp, imza atmamızı bekleyenler çok yanılır”

“15 yıllık sözleşmeye gözümüzü kapatıp, imza atmamızı bekliyorlarsa, çok yanılır” diyen Amcaoğlu, “Bunları buradan ifade etmeye, tekrar tekrar söylemeye devam edeceğim. İnatla ve biatla… Çünkü sanki de birileri çok sever bu memleketi, başkaları hiç sevmez. Değil öyle bir şey, kimse kimseden fazla sevmez. Kimsenin kimseden fazla sevmediğini geçmişe bakarsanız göreceksiniz” şeklinde konuştu.

Buradaki sorunların, şirketten değil de sistemsizlikten kaynaklandığını söyleyen Amcaoğlu, Elektrik Kurumu’nun yeniden yapılandırılması, doğru sistemde çalışabilmesi, enerjinin doğru şekilde şekillenebilmesi için planlamanın uzmanlar tarafından yapılmasının dile getirildiğini, kendisinin de buna katıldığını belirtti.

Amcaoğlu, “Ülkenin geleceğinde 2030’a kadar kabloyla ilgili projenin tamamlanmasının , devamında enterkonnekte olmasının gerekliliğini söyleyemeyen bir insan zaten bence gerçeklerden uzak, hayal dünyasında yaşayan biridir.. ” ifadelerini kullandı.

Olgun Amcaoğlu, “2030’da elektrikli araçlara doğru giden serüvende yerimizi alacaksak bizim bin 30 megawattlık altyapıya ihtiyacımız var” diye konuştu.

Ülkenin kesintisiz, kaliteli, ekonomik enerjiye ulaşması için yapılması gerekenlere çok iyi çalıştıklarını vurgulayan Amcaoğlu, Elektrik Kurumu’nun orta gerilimdeki ihtiyacı olan skalanın kurulumuyla ilgili bakanlıkta şu anda toplantı yapıldığını söyledi.

Yaz aylarında enerji açığının gerçekleşeceğinin ortada olduğunu dile getiren Amcaoğlu, “Üretim eksikliğinden, arz güvenliğinden dolayı elektrik kesildi” denilmesi noktasında olmak istemediklerini kaydetti.

Ülkenin ihtiyacı olan enerjiye ulaşmak için koşulları zorlamaktan başka şansları olmadığını ve bunu yaptıklarını belirten Amcaoğlu, her türlü görüşe açık olduklarını söyledi.

Amcaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin en yüksek makamları tarafından “enterkonnekte konusunda KKTC ile TC arasında atılacak imzalardan sonra gereken yapılacaktır” deniliyorsa, bunun gereğini yerine getirmekten çok mutlu olacaklarını belirtti.

Bunun üzerine yerinden söz alan CTP Milletvekili Fikri Toros, Amcaoğlu’nun, kendisinin görüşlerini değersizleştirme teşebbüsünde bulunduğunu söyledi.

Amcaoğlu ise, KKTC ile Güney Kıbrıs’ın enterkonnekte olduğuna değinerek, Güney Kıbrıs ve İsrail’i, “sırf siyaset yapılacak diye hem mali açıdan, hem de proje verimliliği açısından olmayacak bir yatırımı inatla yapacağını iddia etmelerinden” dolayı eleştirdi. Amcaoğlu, Mısır’ın da bunun içerisinde olduğuna ancak vazgeçtiğine dikkat çekti.

Fikri Toros ise yeniden yerinden söz alarak, uluslararası hukukun ve Kıbrıs sorununun göz ardı edildiğini dile getirdi. Toros, Kıbrıs ile Türkiye arasında enterkonnekte olmasından farklı düşünen olmadığını kaydederek, bunun yapılabilmesi için Cumhurbaşkanı’nın masaya dönüp, müzakere edilmesi gerektiğini söyledi.

Amcaoğlu ise, “Sizin gerçeğiniz hayal kurmaktır. Biz ise var olma savaşı veriyoruz. En azından bu ülkenin 2030’da karanlıklarda boğuşmaması için…” dedi.

-Toros

CTP Milletvekili Fikri Toros ise yeniden söz alarak, Amcaoğlu’nun eleştirilerine yanıt verdi. Toros, algı operasyonu amaçlı halkı yanıltıcı, gerçekleri yansıtmayan konulara değinildiğini savundu. Toros, enerji stratejileri konusunda ise büyük oranda hemfikir olduklarını söyledi.

CTP Milletvekili Fikri Toros ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu arasındaki karşılıklı konuşma bir süre devam etti.