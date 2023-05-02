Karadal’ı yöneticileri güçlükle sakinleştirdi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Mayıs 3, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Karadal’ı yöneticileri güçlükle sakinleştirdi

Seyda AŞAN
Seyda AŞAN
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Karadal’ı yöneticileri güçlükle sakinleştirdi

Kıbrıs Kupası yarı final rövanş maçında CB Gençlik Gücü’nün kendi evinde mağlup olduğu Türk Ocağı Limasol karşısında kupaya veda etti. Maçta 2-0 üstünlük yakalayan GG normal sürede 3-2 mağlup olunca maç uzatmaya gitti. Uzatmaya 10 kişi başlayan Ocak skoru 4-2’ye taşıdı. Daha sonra sahada 9 kişi kalan Ocak bu skoru korurken GG oyunu lehine çeviremedi. Takım oyuncusu İbrahim Karadal birara anlamsız bir şekilde rakip takım kulübesine fiili saldırıda bulununca ortalık karıştı. Karadal’ı kendi yöneticileri sakinleştirip tribüne gönderdi ve gördüğü kırmızı kartla takımını sahada 10 kişi mücadele etmek zorunda bıraktı.

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Tags:güçlükleKaradalısakinleştirdiyöneticileri
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