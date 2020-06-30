Meclis Başkanı Uluçay, Manavoğlu ve Soyalan’ı kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Polis Genel Müdürlüğü görevini devredecek Süleyman Manavoğlu ile bu görevi devralacak Lefkoşa Polis Müdürü Ahmet Soyalan’ı kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, kabulde, Polis Genel Müdürü 1’inci Yardımcısı görevini devralacak Güzelyurt Polis Müdürü Eybil Efendi ve Polis Genel Müdürü 2’nci Yardımcısı görevini devralacak Polis Okulu Müdürü Hüseyin Sağıroğlu da yer aldı.

Kabulde, Meclis Genel Sekreteri İbrahim Avkan ve Özel Kalem Müdürü Çağlar Gulamkadir de hazır bulundu.

Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde söz alan Süleyman Manavoğlu, Polis Örgütünün kuruluşunun 56. yıldönümü ve görev devir teslimi nedeniyle ziyaret gerçekleştirmek istediklerini belirterek Başkan Uluçay’a kabulü için teşekkür etti.

Örgütte 38. yılının çeşitli kademelerde geçtiğini ve görevi büyük bir gurur ile devretmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Manavoğlu, görev süresi boyunca Meclis tarafından verilen destek ve işbirliğine teşekkür etti.

Polis Örgütünün belirli bir seviyeye geldiğine işaret eden Manavoğlu, kendileri için önemli olanın Polisin görev yaparken yasal yetkilerle donatılması olduğunu söyledi ve günümüzde suç çeşitlerinin arttığını anımsattı.

Manavoğlu, bu kapsamda yasaların günümüz şartlarına göre uyarlanması gerektiğine işaret ederek, Bilişim Suçları Yasasının buna iyi bir örnek olduğunu belirtti.

Arzularının Polisin beklediği diğer yasal çalışmaların da tamamlanması olduğunu ifade eden Manavoğlu, Polisin bu çerçevede 24 saat görevini layıkıyla daha iyi şartlarda yapabileceğine değindi.

ULUÇAY

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında, Polisteki görev devrinin ve Polis Örgütünün kuruluş yıldönümünün kendileri için de büyük bir anlam ifade ettiğini söyledi.

Uluçay, Covid 19 sürecinde zor şartlarda görevini layıkıyla yerine getiren tüm Polis örgütüne teşekkürlerini ifade ederken, yapılan görevin halk tarafından da büyük takdir gördüğünü vurguladı.

Uluçay, bugüne kadar toplum olarak ortaya konan eforun bundan sonraki süreçte ekonomi ve sağlık alanında daha da fazla ortaya konması gerektiğine işaret etti.

Ülkenin güvenliği ve asayişin korunması maksadıyla Polis örgütünün yapmış olduğu görevin çok önemli olduğuna değinen Uluçay, bu anlamda bugüne kadar hizmet vermiş ve bundan sonra da verecek olacak tüm örgüt personeline teşekkür ederek başarılar diledi.

Vatandaşın Polis Örgütüne güvendiğini vurgulayan Uluçay, kendilerine düşen görevin de Polisin görevini yaparken yasal alt yapı olarak eksikliklerini tamamlamak olduğunu söyledi.

Yaklaşık 7-8 yıldır çalışmaları devam eden Bilişim Suçları Yasasının hayata geçtiğini anımsatan Uluçay, bundan sonraki süreçte pratikte yaşanacak eksiklikler için de gerekenlerin yapılacağını vurguladı.

Uluçay, ülkenin çok daha iyi noktalara taşınması için eksik kalan diğer yasalar için de çalışmalarını tamamlanmasının elzem olduğuna dikkati çekti.

Uluçay, Manavoğlu’na Polis Örgütüne ve ülkeye verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti.