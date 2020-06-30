Ralli yarış takvimi açıklandı

2020 Kuzey Kıbrıs Ralli ve Tırmanma sezonu için yarış takvimi açıklandı

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu covid19 pandemisinden kaynaklı karantina süreci sonrası başlaması planlanan 2020 Kuzey Kıbrıs Ralli ve Tırmanma sezonu için sporcu bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi ve planlanan takvimini sporcular ile paylaştı.

Revize edilen takvime göre 11-12 Temmuz’da Limasol Sigorta Rallisi ile ilk organizasyona start verileceğini duyuran başkan Tigin Kişmir, mevcut takvim ile 3 Ralli, 3 Tırmanma ve ERC’yi yapmayı planladıklarını duyurdu.

Ayrıca söz alan Sportif Komite ve direktör Canben Özpaşa 11-12 Temmuz’da yapılacak olan ilk rallinin Lefkoşa ve Alayköy bölgesinde gerçekleşeceğini , ralli şampiyonasına 2 Tırmanma yarışınında puan vereceğini ve buna bağlı olarak Erc ile birlikte toplam 6 yarışın ralli şampiyonasına puan vereceğini açıkladı.

Buna göre planlanan şampiyona takvimleri ve katsayılar şu şekilde:

KKRŞ

11-12 TEMMUZ RALLİ (1.5)

8 AĞUSTOS TIRMANMA (0.5)

22 AĞUTOS TIRMANMA (0.5)

5 EYLÜL RALLİ (1.5)

11 EKİM ERC (2.0)

27-28 KASIM RALLİ (1.5)

KKTŞ

8 AĞUSTOS (1.0)

22 AĞUSTOS (1.0)

13 EYLÜL (1.2)