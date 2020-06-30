Köşe Yazarları

Yasa Yapacağım Diye Yasaklamak!

Mete Hatay yazdı...

30 Haziran 2020
Mete Hatay yazı


Yasa ve yasak!

Bizde yasalar hep birşeyleri yasaklamak veya engellemek için yapılır!

Düzenleme, kolaylaştırma, teşvik etmek önceliği değildir Kıbrıslı yasa yapıcıların.

Bilişim yasası elbette siber suçlar anlamında bazı gerekli düzenlemeleri barındırıyor içinde.

Fakat yasaların bazı şeylere yasaklar getirmesinin yanında bütünün neye ve kime hizmet ettiğine de bakmak gerekir.

Çocuk pornosu ve sanal betin engellenebilmesi için yasa yapacağız diye yola çıkarak, Ceza Yasasının 63’üncü maddesi’ne atıf yapılması çok sorunlu bir durumu gösteriyor bize!

Mete Hatay yazı

Sevgili Cenk Mutluyakalı’nın da haklı bir şekilde vurguladığı gibi “Yasa dışı cemiyet” vesaireden söz ediyor bu madde!

Yani bu yasadan dolayı Kıbrıs’ta her gün bir kesim “terörist” ilan edilip Türkiye’ye paketleniyor ve onlarcası mahkemelerde süründürülüyorsa, bu yasayla birlikte bilişim dünyasında terörist avı başlatılmayacağını kim garanti edebilir size?

Eminim yasa son halinde getirilmeden önce çok daha “mızır” hükümler barındırıyordu içinde. Bunların çoğu ayıklanmış görünüyor!

Eminim birçok iyi niyetli müdahle yapılmıştır ama “kötü niyet” taşıyan bir yasanın, “kötü niyetli” ellerde nasıl kullanılacağını her halde tahmin edebilirsiniz.

Örneğin mobeseler gibi!

Öte yandan, bazen çok iyi niyetli hazırlanan bir yasa önerisi, örneğin Devlet’ten bilgiye ulaşmayı hesapta kolaylaştırmak için hazırlanan yasa gibi, uygulamada bilgiye ulaşımı çok daha zor bir hale getirmiştir.

Eskiden sözlü ve anında sağlanan bilgiler ve veriler bile yasa çıktıktan sonra verinin tekelini elinde tutan Kafkaesque idareciler tarafından “yazılı yap” “yasaya göre şöyle başvurmalısınız, böyle başvurmalısınız” denilerek, ulaşılması çok daha zor bir hale gelmiştir.

Etraf rahmetlik Çetin Altan’ın tarif ettiği “ibrikçi başı”larla dolmuştur.

Yani yasa devletin şeffaflığını artırma amacıyla çıkartılmışken, veriye ulaşmayı kolaylaştırmak yerine veriye ulaşmayı zorlaştırmak için kullanılmaya başlanmıştır.

Yani yasaya koyacağınız zaman mehrumu bile kötü niyetli bir bürokrat tarafından size zorluk çıkartmak için kullanılabilir.

Ben eskiden, “gardaş bana faaliyet raporunu verirmisin” dediğimde birkaç dakikada alacağım bilgiyi bile artık “yazılı yap, iki hafta içinde alabilirsin” denilerek almak için günlerce beklemek zorunda kalmaya başladım.

Son olarak, yasayı inceleyen hukukçu Mehmet Önder Ekinci başka önemli bir noktaya parmak bastı. “Yasaların taşıması gereken niteliklerden açık, yalın, kolay anlaşılabilir belirli ve öngörülebilir olma hali, mağduriyet yaratan yayınlar bakımından belirsizlik içermektedir” diye yazdı ve ısrarla “Mağduriyet Yaratan” yayınların neler olduğunun yasada açıkça tanımlanması gerektiğine vurgu yaptı.

Düşünebilir misiniz bu muğlaklık nerelere kadar çekilebilir! Yazdığınız en masum bir paragraftan mahkemelik olabilirsiniz artık, sırf birisi yazdığınızı bir kesime mağduriyet yarattı diye iddia ederse.


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