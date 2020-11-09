Matrix’teki kırmızı elbiseli kadın tam olarak ne anlama geliyor?

Wachowski kardeşlerin 1999 yapımı Matrix filmindeki kırmızı elbiseli çekici kadının evrendeki rolü tam olarak ne?

Jean Baudrillard’ın Smülakrlar ve Simülasyon kitabından esinlenen Matrix filmi, gerçeklik ve hiper gerçeklik üzerine bir tartışma yapıyor.

Bununla birlikte kırmızı elbiseli kadının neden evrende olduğunu anlayabilmek için önce sahnenin bağlamını kavramak gerekiyor. Kırmızı hapı alan Neo (Keanu Reeves), dünyanın gerçek yapısını görebilir ve pek çoğu derin uykudaki, gerçeğe kör insanların gerçekliğinin farkına varabilir.

Bu Neo açısından kaba bir uyanıştır ancak maceranın geri kalanı açısından gerekli. Morpheus (Laurence Fishburne), Matrix’in programlanmış labirenti boyunca ona rehberlik ederken Neo’nun dikkatini kırmızılı, çekici bir kadın dağıtır. Bu da Morpheus’un, “Beni dinliyor muydun Neo? Yoksa kırmızı elbiseli kadına mı bakıyordun?” diye sormasına neden olur. Neo duraksarken, aniden Ajan Smith’in silahını kendisine hedef alınmış biçimde buluyor.

Screen Rant’in haberine göre Matrix’teki bu özel sahne, kırmızılı kadının kasıtlı bir dikkat dağıtıcı olduğunu ve eğitim programı kapsamında simüle edilmiş bir karakter olduğunu ortaya çıkarıyor.

Ancak kırmızılı kadın, Neo’nun gözüne hoş görünmesinin ötesinde kendisi dışında yürüyen diğer yayalarla bariz bir karşıtlık oluşturuyor. Diğerleri soluk ve siyah renk kıyafetler giyerken, kırmızılı kadının göze bu kadar canlı gelmesi aynı zamanda görünüm ve gerçeklik arasındaki boşluğu vurguluyor.

Morpheus, kırmızılı kadının ardındaki gerçekliğe işaret ederek Neo’dan aldatma ağının ötesine bakmasını ister ve dikkat dağıtıcı biçimde tasarlanmış simülasyona dair bilgiler veriyor.

Kırmızılı kadın tüketim kültürünün bir parçası olarak şekillenmiş veya programlanmış algılarımızın zayıflığına da işaret ediyor.