Tütünden üretilen ilk grip aşısı klinik deneylerde geçer not aldı

Tütün içeriğinden istifade ederek geliştirilen ilk grip aşısının, üç kıtada yaklaşık 23 bin kişinin katıldığı ilk klinik denemelerden başarıyla geçtiği belirtildi.

Science Alert’in haberine göre bitkiler üzerinde geliştirilen yeni grip aşısı, kendi alanında bir ilk niteliği taşıyan araştırmalarda büyük ölçekte iki klinik deneyden geçirildi.

Söz konusu aşının, viral proteinleri üretmek için, genetik olarak talimat yüklenen yerli Avustralya tütününün familyasından çıkarılan ve dolaşım halindeki grip türlerini andıran virüs benzeri parçacıklar içerdiği ifade edildi.

İlk denemeleri 2017-2018 döneminde Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika’da 18-64 yaş arası 10 bin 100 kişi üzerinde yapılan deneylerin ikincisine de 2018-2019 periyodunda 65 yaş ve üzeri 12 bin 700 kişi dahil edildi.

Yapılan incelemelerde elde edilen sonuçların bitki kaynaklı aşının güvenli olmakla kalmayıp, aynı zamanda mevcut ticari grip aşılarıyla da karşılaştırılabilir düzeyde olduğunu gösterdiği kaydedildi.

Araştırma ekibi, kaleme aldıkları makalede, “Bildiğimiz kadarıyla bu çalışmalar ve onlardan önce yapılan klinik geliştirme programı, insanlar için bitki bazlı bir platformun güvenli, immünojenik ve etkili olabilen bir aşı üretme potansiyelinin bugüne kadarki en büyük göstergesidir” ifadesini kullandı.

Çoğu grip aşısının şu anda tavuk yumurtalarında veya laboratuvarda üretilmiş hücrelerde yetiştirilen ve bu hücrelerden toplanan virüs parçacıkları kullanılarak yapıldığını aktaran Science Alert, bu sürecin bilim insanlarının hangi grip türlerini (ve yüzey proteinlerini) hedeflemeleri gerektiğini bulmasından sonra bile aylar sürdüğünü aktardı.

Seçilmiş proteinleri üretecek şekilde tasarlanabilen ve uygun ölçekte yetiştirilebilen bitkilerin alternatif sunabileceğini belirten site, bu gelişmenin mevsimsel grip aşıları üretme kapasitesini artırmayı sağlayabileceğine de dikkati çekti.

The Lancet dergisinde yayımlanan araştırmada kullanılan yöntemin, mevcut grip aşılarının üretilmesinde karşılaşılan ve bazen aşıları daha az etkili hale getiren komplikasyonların üstesinden gelmeye de yardımcı olabileceği ifade edildi.