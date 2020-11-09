Kafatası Günü ilginç görüntülere sahne oldu

Bolivyalılar ölüleri onurlandırarak iyi şans ve koruma getirmeleri için kadim bir gelenek ve yerli inancı olan Kafatası Günü’nde (Dia de los natitas) bir araya geldi.

Her yıl 8 Kasım’da düzenlenen kutlamalarda kafatasları dekore edilmiş halde, Azizler Yortusu’ndan bir hafta sonra mezarlıkta sergiliyor.

Pazar günkü kutlamada da bazı kafatasları güneş gözlüğü ve sigaranın yanı sıra renkli çiçekler ve şapkalarla süslendi.

Yılın büyük bölümünde kapalı mekanlarda tutulan kafataslarının kutlamalarda kullanılmasının kökenlerinin, Uru Chipaya geleneğine dayandığına inanılıyor.

Bu geleneğe göre yakınlarını kaybedenler, sevdiklerinin bedenlerini ölümlerinin ilk yıldönümünde mezardan çıkarıyor.

Bu yılki festival, Bolivya’nın yeni devlet başkanı Luis Arce’ın görevi devralmasıyla aynı zamana denk geldi.

Kafatası Günü’nü kutlayan Angel Aduviri, “Buraya dilek dilemeye, özellikle ailenin sağlık ve refahını dilemeye geliyoruz” dedi.

Aduviri kafataslarının kişilerin ihtiyaç duydukları şeyleri elde etmelerine yardımcı olduğunu söyleyerek “2014 yılında biri milletvekili olmayı diledi ve kafatasları dileğini kabul etti, kendisi milletvekili seçildi” dedi.

Aymara, Quechua ve diğer grupların gelenekleri ve kültürleri, Güney Amerika’nın kalbinde yer alan ve yerli halkın çoğunlukta olduğu Bolivya’da etkili olmaya devam ediyor.

Eski geleneklere bağlı Rosario Zelaya ise kafatasları için “Onlar bizim meleklerimiz; bize bakıyorlar, rehberlik ediyorlar, yardım ediyorlar, bizi koruyorlar ve kutsuyorlar” dedi.