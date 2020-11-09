Biden’ın Alman kurdu Major, Beyaz Saray’ın ilk kurtarma köpeği olacak

Başkan seçilen Joe Biden 4 yıl sonra ilk kez Beyaz Saray’a tekrar köpek getirecek.

Champ ve Major adlarında iki Alman kurduna sahip olan Biden ve eşi Jill, Champ’i bir yetiştiriciden satın almalarından 10 yıl sonra, Kasım 2018’de yardım derneği Delaware Humane Association’dan Major’ı sahiplendi.

Biden’ın resmen göreve başlamasının ardından Major da gelince, ilk kez bir kurtarma köpeği Beyaz Saray’da yaşıyor olacak.

Bidenlar, Major’ı sahiplendiklerinde ona ailece ‘hoş geldin’ dedikleri bir açıklama yayımlamıştı.

Çift, “Major’ı Biden ailesine katmaktan dolayı çok mutluyuz ve Delaware Humane Association’a Major ve diğer sayısız hayvan için yaptıkları kalıcı yuva bulma çalışmalarından dolayı minnettarız” ifadesini kullanmıştı.

Hem Champ hem de Major, ABD seçimleri öncesinde Biden’ın sosyal medya platformlarında sıklıkla yer aldı.

Biden, Major’ı okşadığı bir videoyu ekim ayında Instagram’da şu yazıyla birlikte paylaştı: