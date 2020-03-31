Kıbrıs

Marketler Birliği: Sosyal mesafeye dikkat edin

31 Mart 2020
market

Marketler Birliği yaptığı yazılı açıklama ile Bakanlar Kurulu’nun aldığı akşam saat 20:00’de kapanmasını öngören ve saat 21:00’den sabah 06:00’ya kadar tam sokağa çıkma yasağı getirilmesini de içeren kararlarını memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

Açıklama şöyle:

 

MARKETLER BİRLİĞİ BASIN AÇIKLAMASI

Marketler Birliği olarak, Bakanlar Kurulunun tüm marketlerin akşam saat 20:00’de kapanmasını öngören ve saat 21:00’den sabah 06:00’ya kadar tam sokağa çıkma yasağı getirilmesini de içeren kararlarını memnuniyetle karşılıyoruz.

Kararların, dünyamızı derinden olumsuz bir şekilde etkileyen yeni tip koronavirüs salgını tehlikesine karşı, halkımızın ve market çalışanlarımızın korunmasına yönelik çalışmalara büyük katkısı olacaktır.

Türkiye’nin de desteği ile Başbakan Ersin Tatar başkanlığındaki hükümetin salgın tehlikesine karşı, halk sağlığının korunmasına yönelik yürütülen başarılı çalışmaları da yerinde ve gerekli bulduğumuzu kamuoyu ile paylaşırız.

Üst örgütümüz olan K.T. Esnaf ve Zanaatkârlar Odası’nın etkin desteği ile Marketler Birliği olarak tüm market çalışanlarımız ile birlikte koronavirüs salgını tehlikesine karşı, halkımızın sağlığını koruma mücadelesinde katkısı ve emeği olan sağlık çalışanlarımıza, polislerimize, eczacı, kasap ve benzinci kardeşlerimize ve çalışanlarına da teşekkürlerimizi sunarız.

Halkımıza çağırımız, marketlere temel ihtiyaçlarını karşılamak için gelmeleri ve marketlere gelirken yanlarında küçük çocukları ile ebeveynlerini getirmemeleri yönündedir. Marketlerde bulundukları süre içerisinde sosyal mesafeyi korunmaya da özel olarak dikkat etsinler.

Market işletmecilerimizden de işyerlerinde koronavirüs salgını tehlikesine karşı verilen mücadelede uyulması gereken tüm kurallara titizlikle uymalarını önemle rica ederiz.

Marketler Birliği

Başkanı

Fuat Nesip Nalcıoglu



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