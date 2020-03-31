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Bayram Karaman: Turizm emekçileri işsizlik ödeneği almalı

31 Mart 2020

Turizm Emekçileri Sendikası (TES) den ‘işe ara verilmesi ve iş azlığı’ ile ilgili açıklama yaptı. TES Başkanı Bayram Karaman, bütün turizm emekçileri işsizlik ödeneği alması gerektiğini vurguladı.

Açıklama şöyle:

Turizm Emekçileri Sendikası (TES) Başkanı Bayram Karaman, Covid-19 salgını nedeniyle faaliyetleri durdurulan turistik tesislerde çalışan bütün emekçilere, hiçbir ayırım gözetilmeden ‘işsizlik ödeneği’ verilmesi gerektiğini bildirdi. Karaman, KKTC Anayasası’nın hükümete ‘ekonomik açıdan güçsüz olanları koruma görevi’ verdiğine dikkati çeken Karaman, “Turizm çalışanları bu belirsiz dönem için devleti yanlarında görmek istemektedir” dedi.

TES Başkanı Bayram Karaman’ın açıklaması şöyle: “Hükümet, zorunluluk nedeni ile otel işyerlerimizin faaliyetlerini tatil etmiştir. Bundan dolayı otel çalışanlarının çalışmalarına da ara verilmiştir. Ayırım gözetmeksizin ister KKTC Yurttaşı, ister TC Yurttaşı, ister üçüncü ülke Yurttaşı olsun, sigorta primleri yatırılmış tüm turizm çalışanları çalışmalarına ara verilen bu dönemde İŞSİZLİK ÖDENEĞİ almalıdırlar.

Anayasamız devleti ekonomik bakımdan güçsüz olanları korumakla görevlendirmiştir. Hükümet işe ‘ara verme’ ile ilgili yasal düzenleme yapılması gerekiyorsa diğer siyasi partilerle de anlaşarak yasal düzenlemeyi yapmalıdır. Turizm çalışanları bu belirsiz dönem için devleti yanlarında görmek istemektedir.”

TES Başkanı Bayram Karaman



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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