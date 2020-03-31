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Debreli’nin testi negatif

31 Mart 2020

Alman turist kafilesini taşıyan 5 şoförden biri olan Salahi Debreli önceki gün Kovid-19 testi yaptırdı. Debreli bugün Havadis’e yaptığı açıklamada, test sonucunun negatif olduğunu kaydetti.
Alman turistleri taşıyan otobüs şoförlerinden birinde KOVID-19 tespit edilmesi üzerine tepkilerin odağı olan Salahi Debreli, 27 Mart 2020 tarihinde Havadis’e yaptığı açıklamada, “Kamu hizmeti verdik, günah keçisi olduk” diye isyan etmişti.
Otobüs şoförlerinin günah keçisi ilan edildiğini dile getiren Debreli, bu noktada Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun’a da sitemde bulunmuştu.
Debreli, ayrıca bir şoförde KOVID-19 tespit edilmesi üzerine kendisinin de bizzat hastaneye başvurduğunu ve test yapılmayı talep ettiğini, ancak bu talebine, “İki üç gün geçsin daha sağlıklı olur. Üç dört gün sonra gel, yapalım” cevabının verildiğini kaydetmişti.
Salahi Debreli, “Debreli Otobüs işletmeleri sahibi olarak bu işi üslendim. KOVID-19salgını başladığından beri de bu zor süreçte devletin yanında oldum. Adamıza gelen öğrenci, asker ve sivil halka zor durumda kalmasın diye sorumluluk üstlendim. Bu zor görevi de başardık. Diğer meslektaşlar gibi devletimizi zor durumda bırakmadık. Kendi sağlımız için de gereken tedbirleri aldık ve almaya devam ediyoruz. Ama kamu hizmeti veren biz kamuoyunda günah keçisi ilan edildik. O zaman gelsinler kendileri bu görevi yapsınlar” diye sitem etmişti.


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