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Derviş Faik Ceremeci hayatını kaybetti

31 Mart 2020
Derviş Ceremeci
Derviş Faik Ceremeci

59 yaşındaki Derviş Faik Ceremeci Mağusa’daki ikametgahında dün aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti

Polisten alınan bilgilere göre, saat 20:30 sıralarında Gazimağusa’da sakin Derviş Faik CEREMECİ (E-59) ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Adı edilenin doktorundan yapılan soruşturmada ölüm sebebinin “mevcut kanser hastalığı neticesinde gelişen solunum ve kalp yetmezliği” olduğu tespit edildi.

Soruşturma devam etmektedir.



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