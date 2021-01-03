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Manavoğlu: Yeni yılın gelmesi ile birlikte zam haberleri ardı ardına geliyor
Mehmet Manavoğlu’nun sosyal medya paylaşımında yeni yıl ile birlikte gelen zamlar hakkında paylaşım yaptı.
Manavoğlu’nun paylaşımı şu şekilde:
Piyasa Ucuzlayacak Derken Zam Haberleri Ardı Ardına Geliyor
Kop-süt yönetim kurulu aldığı karar ile süt ve süt ürünlerine zam yaptı.
Yeni yılın gelmesi ile birlikte zam haberleri ardı ardına geliyor. Kop-süt yönetim kurulu aldığı karar ile süt ve süt ürünlerine zam yaptı.
Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak zam ( %11) ile 6,15 TL’den satılan 1 litre süt 6,80 TL’lik yeni fiyatıyla merket raflarında yerini alacak.
İşte yeni fiyat listesi;