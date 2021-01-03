Manavoğlu: Yeni yılın gelmesi ile birlikte zam haberleri ardı ardına geliyor

Mehmet Manavoğlu’nun sosyal medya paylaşımında yeni yıl ile birlikte gelen zamlar hakkında paylaşım yaptı.

Kop-süt yönetim kurulu aldığı karar ile süt ve süt ürünlerine zam yaptı.

Yeni yılın gelmesi ile birlikte zam haberleri ardı ardına geliyor. Kop-süt yönetim kurulu aldığı karar ile süt ve süt ürünlerine zam yaptı.