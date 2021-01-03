Harvard Üniversitesi profesöründen “dünya dışı yaşam” iddiası: Gezegenimizin yakınından geçtiler

Söz konusu cisim 2017 yılında gezegendeki en güçlü teleskop olan Hawaii’deki Panoramik Araştırma Teleskobu ve Hızlı Yanıt Sistemi (Pan-STARRS) tarafından tespit edilmiş ve Oumuamua olarak adlandırılmıştı. Oumuamua sözcüğü Hawaii dilinde ‘gözcü, mesajcı, uzaktan gelen’ gibi anlamlar içeriyor.

“OUMUAMUA DÜNYA DIŞI YAŞAMA AİT BİR CİSİM”

Harvard Üniversitesi Astronomi Bölümü başkanı Prof. Avi Loeb’e göre, güneş sisteminden geçerken tespit edilen bu cisim dünya dışı yaşama ait. Loeb, yakında yayımlanacak olan ‘Dünya Dışı: Dünyanın Ötesinde Akıllı Yaşamın İlk İşaretleri’ adlı kitabında bu nesne ilgili, nesnenin Vega yıldızı yönünden geldiğini ve 6 Eylül 2017’de güneş sisteminin yörünge düzlemi tarafından yakalandığını söyledi.

“DÜNYA DIŞI BİR MEDENİYET TARAFINDAN GÖNDERİLMİŞ BİR ARAÇ”

Loeb, ‘Pegasus takımyıldızına ve ötesindeki karanlığa doğru hızla hareket etti, dünyanın yakınından geçti, dünya ile ilgili gözlem yapmış olabilir.’ dedi. Sadece 180-200 metre uzunluğunda olduğu düşünülen Oumuamua’nın, güneş sistemimizde şimdiye kadar tespit edilen ilk yıldızlararası nesne olduğuna inanılıyor. Loeb’e göre, bu sıradan bir cisim değil, dünya dışı bir medeniyet tarafından gönderilmiş bir ‘araç’. Loeb iddiasını güçlendirmek için Oumuamua’nın normal uzay nesneleri için eşi benzer görülmemiş puro benzeri şekline dikkat çekiyor.