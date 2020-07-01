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Maliye’den Haziran’da 627 milyon, 436 bin, 842 TL ödeme

1 Temmuz 2020
maliye ödeme


Maliye Bakanlığı’nın cari ve muhtelif ödemeleri rutin seyrinde devam ediyor. Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nden alınan ödeme kalemleri bilgilerine göre, 1 Haziran 2020’den 30 Haziran 2020’ye kadar piyasaya  toplam 627,436,842,84 TL  (627 milyon, 436 bin, 842 TL ve 84 Kuruş) ödeme yapıldığı duyuruldu.

 

Ödeme kalemleri şöyledir:

 Emekli ikramiyeleri-temizlik şirketleri-müteahhit                            67,839,168,52 TL

Borçlanma ödemesi                                                                                 40,000,000,00 TL

Protokol gereği K.T.Koop Merkez Bankası’na(2020 yılının tümü) ödemesi                                                                                      10,000,000,00 TL

Belediye+Memur+İşçi %25 fark ödemesi                                            60,998,251,50 TL

Savunma ödemesi+Askerin su ödemesi                                                 6,478,078,21 TL

Toprak ürünlerine katkı                                                                             3,500,000,00 TL

Navlun+çiğ süt ödemesi                                                                             6,331,985,94 TL

Burs ödemesi                                                                                                6,494,749,34 TL

Emare ödemesi                                                                                             5,808,918,21 TL

Ara Toplam                                                            207,451,151,72 TL

1 – 30 Haziran 2020 Dönemi Maaş Ödemeleri

Emekli maaşları                                                                                      123,502,596,61 TL

Memur + işçi maaşları                                                                           143,633,847,89 TL

Sosyal sigortalara katkı                                                                           52,555,068,41 TL

Sosyal sigorta işçi + memur prim kısmi ödeme                                    9,000,000,00 TL

Sosyal sigorta işçi + memur prim geçmiş aydan kalan ödeme       13,228,549,50 TL

Temsilcilik çalışanlarının sosyal sigorta,ihtiyat sandığı ödeme              64,193,99 TL

İşçi + memur ihtiyat sandığı kesintisi                                                     7,576,322,88 TL

Toprak ürünleri + yangın ekibi maaş ödemeleri                                      709,378,27 TL

Kurumlar+partiler+Cypruvex+TAK+Din İşleri+Muhtar                      15,197,669,01 TL

İşçi ödemesi 1-15 Haziran                                                                          5,860,784,54 TL

Belediye maaş ödemeleri                                                                        39,920,153,85 TL

Temsilcilik maaşları                                                                                     2,074,170,28 TL

Ara Toplam                                                                            413,322,735.23 TL

Gelir ve Vergi Dairesi tarafından yapılan ödeme                6,662,955,89 TL

Genel Toplam                                              627,436,842,84 TL

 

Maliye Bakanlığı tarafından ödemelerin rutin şeklinde devam edeceği, ödemeler konusunda mali bir sıkıntı yaşanmadığı ve bu ödemelerin zaman zaman kamuoyunun bilgisine sunulacağı kaydedildi.

 

 


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