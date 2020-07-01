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Mağusa ve İskele’de bazı bölgelere 9 saat elektrik verilmeyecek

1 Temmuz 2020
elektrik


Kıb-Tek, Mağusa ve İskele bölgesindeki bazı köy ve yerlere yarın 9 saat elektrik verilemeyeceğini açıkladı.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 08:30-17:30 saatleri arasında  elektrik enerjisi kesik olacak yerler şunlar:

Boğaziçi, Sınırüstü, Altınova köyü ve Ağıllar Köyü, Akova köyü, Yıldırım Köyü, Akova Ağıllar, Cemer Su, Alaniçi köyü, Dörtyol Köyü, Dörtyol Ağıllar Bölgesi, Pirhan, İnönü Köyü, Sütlüce, Pınarlı, Ulukışla, Aslanköy, Aslanköy Askeri Tesisler, Gönendere, Tirmen, Tirmen İçme Suyu Pompası ve Ergenekon Köyü,Geçitkale köyü, Geçitkale Ağıllar, Çamlıca köyü, Yamaçköy, Mallıdağ, Çınarlı ve Baz İstasyonları, Tatlısu Köy içi, Köy Su Kuyusu, Anayol Seralar Bölgesi, Tatlısu Sahil, Sahil Benzin İst. Bölgesi, Eski Tavuk Çiftliği, Sahil Seralar Bölgesi, Mallıdağ Kavşağı-Küçük Erenköy arası sahil ve Küçük Erenköy bölgesi.”

Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceği için, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması gerektiği belirtilen açıklamada, bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri alması istendi.


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