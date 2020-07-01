Dünya

Venezuela lideri Maduro, AB Temsilcisi’ne ülkeyi terk etmesi için 72 saat verdi

1 Temmuz 2020
Nicolas Maduro
Nicolas Maduro


Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Brüksel’in Venezuelalı 11 yetkiliye yaptırım uygulama kararına yanıt olarak, Avrupa Birliği (AB) Karakas Temsilcisi Isabel Brilhante’a ülkeyi terk etmesi için 72 saat süre verdi.

Başkan Maduro söz konusu kararı, başkent Karakas’taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores’te yaptığı açıklamayla duyurdu.

Maduro, “Kimler tehdit ederek kendilerini empoze etmeye çalışıyor? Kim onlar. Artık yeter! Bu sebeple AB’nin Karakas Temsilcisine ülkeyi terk etmesi için 72 saat verme kararı aldım. Bunu 72 saat içinde çözeceğiz. Ona yolculuk için uçak sağlayacağız. Fakat biz, AB ile ilişkilerimizi düzenleyeceğiz” diye konuştu.

Koronavirüs salgını nedeniyle Venezuela’da uluslararası ticari uçuşlar askıya alındı.

AB, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Venezuela’da muhaliflere karşı eylemlerde rol aldıkları için 11 kişiyi yaptırım listesine aldığını duyurmuştu.

AB yaptırımları kapsamına alınanlar arasında, Mayıs ayında Juan Guaido’nun meclis başkanlığı koltuğunu almaya çalışan Luis Parra da bulunuyor.

Venezuela, 23 Ocak 2019’dan bu yana Maduro’yu devirmek amacıyla kendisini ülkenin geçici başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Guaido ile Maduro arasındaki güç mücadelesine sahne olurken, sosyalist Başkan, muhalefetin boykot ettiği ve uluslararası toplumun hileli olduğu gerekçesiyle kınadığı seçimler sonrasında ikinci döneme başladı.

Guaido, ABD ve Avrupa Birliği’nin büyük bir kısmı da dahil olmak üzere 50’den fazla ülke tarafından Venezuela’nın geçici başkanı olarak tanınmaktadır.

 


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