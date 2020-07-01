Yaşam

Jennifer Aniston: Şu lanet maskeyi takın!

1 Temmuz 2020
Jennifer Aniston


Ünlü oyuncu Jennifer Aniston, küresel salgınla ilgili sosyal medyadan mesaj gönderdi.

Maskeli fotoğrafını paylaşan Aniston şunları söyledi: “Maskelerin zahmetli ve rahatsız edici olduğunu anlıyorum. Ama iş yerlerinin kapanmasının daha kötü olduğunu hissetmiyor musunuz? İnsanlar işlerini kaybediyor. Sağlık çalışanları büyük bir yorgunluk içinde. Ve bu virüs yüzünden pek çok hayat sönüyor çünkü yeterince önlem almıyoruz. İnsanların temelde iyi olduğuna gerçekten inanıyorum, bu yüzden hepimizin bunu yapabileceğini biliyorum. Ama hala ülkemizde düzlüğe çıkmak için gerekli adımları atmayan ve birbirini korumayan pek çok insan var. İnsanlar kendilerinden maske takmalarının istenerek ‘haklarının ellerinden alınması’ konusunda endişeli görünüyorlar. Bu basit ve etkili öneri, insanların yaşamları pahasına siyasallaştırılıyor. Bunun tartışması olmamalı. İnsanların hayatını önemsiyorsanız lütfen sadece şu lanet maskeyi takın ve çevrenizdeki insanları bunu yapmaları konusunda teşvik edin.”


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