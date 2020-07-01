KıbrısManşet

Restoran yemek vermeyince çalışanı yaraladı

1 Temmuz 2020
tutuklama


Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre;30.06.2020 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Girne’de 20 Temmuz Kordonboyu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir restoran içerisinde, Ü.C.(E-29) kendisine yemek yapmadığı için tartıştığı Mujeeb Ul HASSAN (E-22)’ın boğazını elleriyle sıkıp tasarrufundaki cam su şişesini kafasına vurmak suretiyle ciddi bir şekilde darp ettikten sonra, kırılan su şişesini gelişigüzel sallayarak adı edilenin sol kolunu kesilmesine sebep olmuştur.  Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.


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