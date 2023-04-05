Mağusa’da bir araçta yapılan aramada tabanca, mermi ve uyuşturucu bulundu

Gazimağusa’da bir araç park yerinde, A.Y.’nin (E-36) şüpheli hareketleri üzerine, kullanımındaki araçta polis tarafından yapılan aramada, bir tabanca, tabancaya ait şarjör, 4 canlı mermi, yarım gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan el yapımı nargile parçaları ile yemek kaşığı bulunarak emare olarak alındı.

Dün saat 11.30 sıralarında meydana gelen olay sonrası A.Y. tutuklandı.

-İskele’de ani ölüm

İskele’de ikametgahında aniden rahatsızlanan Tatiana Tsyhanok (K-72) hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, olay bugün saat 02.30 sıralarında meydana geldi.