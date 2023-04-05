Mağusa'da bir araçta yapılan aramada tabanca, mermi ve uyuşturucu bulundu - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Nisan 5, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Mağusa’da bir araçta yapılan aramada tabanca, mermi ve uyuşturucu bulundu

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Uyuşturucu Mağusa

Gazimağusa’da bir araç park yerinde, A.Y.’nin (E-36) şüpheli hareketleri üzerine, kullanımındaki araçta polis tarafından yapılan aramada, bir tabanca, tabancaya ait şarjör, 4 canlı mermi, yarım gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan el yapımı nargile parçaları ile yemek kaşığı bulunarak emare olarak alındı.

Dün saat 11.30 sıralarında meydana gelen olay sonrası A.Y. tutuklandı.


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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, olay bugün saat 02.30 sıralarında meydana geldi.

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Tags:Mağusatabancauyuşturucu
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