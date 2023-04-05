Limasol’daki bir kuyumcudan 180 bin Euro değerinde elmas çaldılar

Limasol’daki bir kuyumcudan Pazartesi günü, 180 bin Euro değerindeki elmasın çalındığı bildirildi.

Politis gazetesi, yabancı uyruklu 3 kişinin üç hafta önce kuyumcuya giderek elması gözlerine kestirdiklerini ve Pazartesi günü yeniden giderek, 400 Euro değerindeki bir kolye satın aldıklarını, alışveriş esnasında elması da görmek istediklerini ve kuyumcu elmasın değerini hesapladığı sırada, elması çantaya koyarak çaldıklarını yazdı.

Gazete, şahısların elması, ona birebir benzeyen sahtesiyle değiştirdiklerini ve şahıslar kuyumcu dükkanından ayrıldıktan sonra durumdan şüphelenen çalışanın, özel bir işlem uygulayarak elmasın sahtesiyle değiştirildiğini anladığını kaydetti.

Haberde, şahıslardan ikisinin Rusça, birinin de İngilizce konuştuğu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.