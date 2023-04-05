LAÜ öğrencilerinden örnek davranış - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Nisan 5, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

LAÜ öğrencilerinden örnek davranış

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
posted on
  Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Merkezi’ne bağlı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Kulübü öğrencileri Kütüphaneler Haftası kapsamında kitap bağışı günleri düzenledi.

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Merkezi’ne bağlı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Kulübü öğrencileri Kütüphaneler Haftası kapsamında kitap bağışı günleri düzenledi.

Kütüphaneler Haftası kapsamında kitap bağışı günleri düzenlendi


“Her Kitap Bir İnsandır” sloganı ile düzenlenen kitap bağışı günleri iki gün boyunca gerçekleştirildi. LAÜ kampüsünde stand açan öğrenciler, birçok gönüllü tarafından bağışlanan kitapları daha sonra Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi Kütüphanesi’ne bağışlamak üzere topladı.

Kitap desteği sağlayıp bağışta bulunacaklarından dolayı  son derece mutlu olduklarını belirten LAÜ öğrencileri, Kütüphaneler Haftası kapsamında çevredeki okullara katkı yapmak istedikleri için bu projeyi düzenlediklerini ve kitap okuma alışkanlığını kazandırmayı amaçladıklarını ifade ettiler.

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:kitapkütüphaneLAÜ
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar