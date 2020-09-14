Manşet

LTB’den su kesintisi duyurusu

14 Eylül 2020
LTB su kesintisi

LTB yaptığı açıklamada Geçitköy Barajı ve Pompa Tesislerinde yapılacak bakım, onarım ve düzenleme çalışmaları nedeniyle 2 gün su verilemeyeceğini duyurdu. İşte yapılan açıklama;

“KKTC Su İşleri Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Geçitköy Barajı ve Pompa Tesislerinde yapılacak bakım, onarım ve düzenleme çalışmaları nedeniyle, bugün (14 Eylül) saat 16:00 itibarı ile 16 Eylül tarihine kadar 2 gün süre ile kentimize su verilmeyecektir.

Su İşleri Dairesi tarafından su verilmeye başlandıktan sonra, verilecek suyun miktarına bağlı olarak, bölgelerimize su; aksayarak, rotasyon usulüne göre ve olanaklar nispetinde dağıtılacaktır.

Yurttaşlarımızın bu süreçte susuz kalmamaları için suyu bilinçli kullanmaları önemle rica olunur.  Özellikle;  araba ve kaldırım yıkanmaması, temel ihtiyaçlar dışında suyun boş yere ve gereksiz kullanılmaması büyük önem taşımaktadır.”


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14 Eylül 2020

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