Gürkut: Temaslı sporlarda risk daha fazla

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Başkanı Dr. Özlem Gürkut ve Yönetim Kurulu üyesi Dr. Sonuç Büyük, 14 Eylül 2020 günü KTTB’nde Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Görüşmede, ülkemizde son dönemde artan COVID-19 vakaları ve salgının toplum içindeki yayılımını yavaşlatmak amacıyla alınan ve alınması gereken önlemler konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Futbol liglerinin açılması konusunda değerlendirmeler yapıldı.

Futbolda risk fazla

KTTB Başkanı Dr. Özlem Gürkut, COVID-19’un hasta kişilerin konuşma, öksürme, nefes alma gibi eylemleri ile solunum yollarından etrafa yayılan virüsü içeren damlacıklar ve direk temas yolu ile bulaşan bir hastalık olması nedeni ile hasta bir kişi ile sağlıklı bir başka kişinin temas etmesinin engellenmesi yolu ile önlenebileceğine vurgu yaptı. Dr. Gürkut, yapılan araştırmalardan elde edilen bugünkü bilgilere göre spor ve egzersiz yapan kişilerin daha derin nefes alıp vermesi nedeni ile bulaş riskinin arttığını özellikle temaslı sporlar arasında bulunan futbol, basketbol gibi takım sporlarında riskin daha fazla olduğunu söyleyebiliriz dedi.

Başlatılmaması doğru

Ülkemizde, son günlerde, daha önce 0.4’lere inen COVID-19 üreme oranının 1.4’e yükseldiği hesaplanmıştır, bu da önümüzdeki günlerde yerel vaka sayısında %40 artış olabilir demektir diyen Gürkut, bunun engellenmesi için insanların temaslarını azaltacak bir dizi tedbirin alındığını belirtti. KTTB Başkanı Gürkut, ülkemizde toplumsal ve bireysel tedbirlerin artırıldığı bu günlerde futbol liglerimizin açılarak, maçların başlatılmasının, amaçlanan salgın kontrolünü olumsuz yönde etkileyeceği aşikardır dedi. Amerikan Enfeksiyon Hastalıkları Derneği IDSA’nın günlük hayattaki aktivitelerimizi COVID-19 açısından barındırdıkaları risklere göre sınıflandırdığına ve yüksek veya tam temaslı sporlar arasında saydığı futbol, basketbol gibi sporları yapmayı en yüksek riskli gruba dahil ettiğine vurgu yapan Dr. Özlem Gürkut, ülkemizde salgının geldiği durumda futbol liglerinin başlatılmamasının, salgının toplum içerisindeki yayılımının kontrol altına alınmasından sonra yapılacak değerlendirmelere göre yeniden karar üretilmesinin doğru olacağına inandıklarını bildirdi.