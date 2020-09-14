Basın örgütleri hükümeti uyardı

Basın alanında örgütlü sekiz örgüt, basın çalışanlarının KKTC’de giderek yayılan yeni tip Corona virüsün tehdit ettiği kesimler arasında yer aldığına dikkat çekerek ilgili bütün kesimleri bu konuda duyarlı ve tedbirli olmaya davet etti.

Basın örgütleri, medya kurumu yöneticilerine de seslenerek, basın çalışanlarının virüsten korunabilmesi için azami tedbirlerin alınmasını istedi.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen), Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), Haber Kameramanları Derneği ve Dış Basın Birliği tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, bazı devlet ve hükümet yetkililerinin ‘sanki hastalık riski yokmuş ve sanki gazetecilere bulaşmayacakmış gibi’ davrandığını kaydetti ve bu tavrı eleştirdi.

“Bazı yetkililerimiz gerekli mesafe ve hijyen koşullarının olmadığı ortamlarda basın açıklaması ya da ziyaretler yaparak basını da oraya davet ediyor” denilen açıklamada, orada bulunan diğer görevliler gibi muhabir ve kameramanların da sağlığının riske atıldığı ifade edildi.

“HALK SAĞLIĞINI KORUMAK DEVLETİN EN TEMEL GÖREVLERİNDEN”

Halk sağlığını korumanın devletin en temel görevlerinden olduğunun altı çizilen açıklamada, “Basın emekçilerinin sağlığını korumak da öncelikli olarak sizin sorumluluğunuzdadır” denildi.

Basın örgütleri, medya kurumu yöneticilerine de seslenerek, basın çalışanlarının virüsten korunabilmesi için azami tedbirlerin alınmasını istedi.

Gerek dış çekim ve haber takiplerinde, gerekse stüdyo ve diğer çalışma ortamlarında sosyal mesafe ve hijyen başta olmak üzere her türlü önlemin alınması gerektiği yer alan açıklamada, “Bu zor dönemde bir yandan toplumu habersiz ve yorumsuz bırakmamak adına görevimizi yaparken, aynı zamanda basın emekçilerimizin sağlığını korumak için de gerekli hassasiyetin gösterileceğine inanıyoruz” denildi.