LTB-EMAA bahar dönemi kurs kayıtları başlıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA) iş birliği ile düzenlenen bahar dönemi kursları için kayıt işlemleri 21 Şubat Perşembe günü başlıyor.

Başvuruların LTB Dış İlişkiler Birimi’ne yapılacağı (LTB binası 3. Kat) çocuklara için 14 hafta sürecek kursların kayıt ücreti toplam 400 TL, yetişkinler için de aylık kurs ücreti 150 TL olarak açıklandı. Kurslarla ilgili ayrıntılı bilgi mesai saatleri içerisinde 22 85221 (dahili 1380) numaralı telefondan alınabilir.

Yeni dönem kurs kategorileri ise İlüstrasyon, Baskı Resim Kursu, Desen Kursu, Resim Kursu ve Çocuk Atölyesi olarak belirlendi.

2 Mart Cumartesi günü başlayacak olan ve farklı yaş gruplarında sınırlı sayıda kişinin yer alacağı kurslarda, sanatsal faaliyetlerin yanı sıra öğretici bilgiler verilerek nitelikli zaman geçiriliyor.