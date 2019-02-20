Kıbrıslı Türk taksiciye para cezası

Larnaka Havalimanı’ndan Kıbrıs’ın kuzeyine izinsiz bir şekilde yolcu taşıdığı iddia edilen 50 yaşındaki Kıbrıslı Türk bir taksiciye, Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi tarafından 250 Euro para cezası kesildiği ifade edildi.

Kıbrıslı Türk bir taksiciye “yasadışı iş yapmaktan” ötürü ilk kez ceza kesildiğini vurgulayan Fileleftheros gazetesi, konunun Larnaka Havalimanı’nda bekleyen Kıbrıs Rum taksi şoförlerinin tepkilerine neden olduğunu ve bir süreden bu yana, Kıbrıslı Türk taksicilerin veya otel-kumarhane görevlilerinin, işlerini ellerinden alarak, turistleri havalimanından alıp Kıbrıs’ın kuzeyindeki otellere götürdüklerinden şikayetçi olduklarına yer verdi.

Mahkemenin dün Kıbrıslı Türk taksiciye havalimanından üç yolcuyu aldığı ve 80 Euro karşılığında “Agios Dometios” (Ay. Demet- Metehan) geçiş noktasından geçerek Girne’ye götürdüğü gerekçesiyle 250 Euro para cezası kestiğini yineleyen gazete, taksicinin şahsi aracı olarak beyan ettiği arabasıyla Kıbrıs’ın güneyine geçtiğini, fakat bunu taksi olarak kullandığını öne sürdü.

Dolayısıyla bahse konu kişinin ilgili mevzuatı ihlal ederek suç işlediğini ileri süren ve ilgili mevzuata göre, ücret karşılığında taşıma yapılması için izin gerektiğini savunan gazete, kendisini kontrol amaçlı durduran bir trafik polisinin Kıbrıslı Türk taksiciyle ilgili suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

Rum Polisi Trafik departmanının, mahkemenin dünkü kararının ardından kontrollerini artıracağı ve yasadışılık tespit edildiği yerde suç duyurusunda bulunulacağı da eklendi.