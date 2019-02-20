Otomobil

Kıbrıs’ta En iyi Araç Kiralama Şirketi

20 Şubat 2019
Araç Kiralama

Kıbrıs tatilinizde kiraladığınız araç ile sorunsuz ve keyifli bir tatil yapabileceğinizi biliyor musunuz? Kıbrıs araç kiralama şirketleri arasında en çok tercih edilen Ayaz rent a Car kusursuz hizmeti ile çalışmaktadır.

Kıbrıs araç kiralama firmaları içerisinde alanında en iyi olan Ayaz Rent a Car müşteri memnuniyetine öncelik veriyor. Kıbrıs tatilinizde her yeri gezip dolaşmak için kiraladığınız araç ile zaman kaybetmeden keyifli bir tatil planlayabilirsiniz.

Tatilinizin kusursuz geçmesi için günün her saatinde hizmet veren firmamızdan araç kiralamak için önceden rezervasyon yaptırarak araçsız kalma derdinizden kurtulabilirsiniz. Kıbrıs’ta benzin fiyatlarının Türkiye’ye göre daha ucuz olmasından dolayı ekonomik bir şekilde araç kiralama işini halledebilirsiniz.

Tatiliniz için rezervasyon yaptırdınız tarih kesinleştiğinde web sitemizden veya iletişim numaralarımızdan bizlere ulaşarak uçaktan indiğiniz tarihte istediğiniz aracı kiralayarak hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Ayaz Rent a Car olarak Kıbrıs araç kiralama hizmetinde en çok tercih edilen firma olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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