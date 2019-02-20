KıbrısTürkiye

Türkiye raporu bugün oylamaya sunulacak

20 Şubat 2019

Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesi’nde bugün oylamaya sunulacak olan Türkiye raporunun, Türkiye açısından çift yönlü olduğu öne sürüldü.

Fileleftheros’ta yer alan haberde, Türkiye açısından Kıbrıs’la ilgili meselelerde çift yönlü olduğunu öne sürdüğü raporun, bugün AP Dış İlişkiler Komitesi’nde oylamaya sunulacağı belirtildi. Raporun son metnini ifşa eden gazete, uzlaşmacı değişiklik önerileriyle ilgili son metnin “havuç kırbaç” mantığında hareket ettiği yorumunda bulundu.

Raporun, Türk askeri birliklerinin Kıbrıs’tan çekilmeye başlaması ve kapalı bölge Maraş’ın BM’ye verilmesi konusundaki değişmez klasik önerilerini muhafaza ettiği belirtildi. AP Milletvekili Kati Piri’nin masaya koyduğu uzlaşmacı değişiklik önerilerinin, Kıbrıslı Türklerin AB normlarıyla uyumu için iki toplumlu ad hoc komitenin çalışmalarının doğrudan müzakereler sürecinin yokluğunda dahi sürmesine doğrudan gönderme yaptığı kaydedildi.

Rum kesiminin ise bunu kabul etmediğini yazan gazete, Kıbrıs Türk toplumunun ΑB’ye katılıma yönelik bir devlet olmadığını, dolayısıyla da AB mevzuatıyla uyumun yalnızca Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin müzakereler çerçevesine dayandırıldığını iddia etti.

Raporda yer alan ve Rum kesimi için baş ağrısına neden olan ikinci büyük rahatsızlığın ise “Kıbrıs Cumhuriyeti karşısındaki mevcut gümrük birliğinin Ankara tarafından uygulanmadan, Türkiye’nin gümrük birliğinin yükseltilmesinde ısrar edilmesi olduğu” kaydedildi.

AP Dış İlişkiler Komitesi tarafından bugün benimsenmesi beklenen raporun, son şeklini, AP Genel Kurulu’nun onayına sunulacağı önümüzdeki ay almasının beklendiği ve bunun ise raporun iyileştirilmesi ve rapordan olumsuz maddelerin çıkarılmasına ikinci bir şans verdiği eklendi.

Etiketler


İlgili Makaleler

LTB-EMAA bahar dönemi kurs kayıtları başlıyor

20 Şubat 2019

Kıbrıslı Türk taksiciye para cezası

20 Şubat 2019

“Kamu görevlileri yasa tasarısını” mevcut şekliyle kabul etmediklerini açıkladı

20 Şubat 2019

İskele Eski Kaymakamı Kemal Yılmaz hakkında ceza kararı bugün açıklandı

20 Şubat 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı