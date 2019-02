Kylie Jenner estetik iddialarını yalanladı

Paper dergisinin “Dönüşüm” özel sayısına poz veren Kylie Jenner, hakkında ortaya atılan estetik iddialarını yalanlayarak, “Her şey iyi saç ve makyajın sonucu” dedi.

Kardashian/Jenner ailesinin 21 yaşındaki en genç üyesi Kylie Jenner, Paper dergisinin 2019 “Dönüşüm” sayısına kapak oldu.

Jenner, dergiye verdiği röportajda, her ne kadar estetik operasyon yaptırdığı eleştirilerine maruz kalsa da estetik yaptırmadığı, görünümünün sadece iyi makyaj ve saçın sonucu olduğu konusunda ısrarlı.

ABD’li reality şov yıldızı ve iş kadını Jenner, “İnsanlar benim komple bıçak altına yattığımı ve yüzümü tamamıyla yeniden yaptırdığımı düşünüyor ama bu tamamen yanlış” dedi.

Jenner, “Asla estetik yaptırmadım. İyi makyajın dolgu gibi olabileceğini anlamıyorlar” ifadesini kullandı.

Jenner, her ne kadar makyajla yüzünde değişim yapabildiğini iddia etse de aynı zamanda kozmetik yöntemler kullandığını da inkar etmedi. “Dudaklarımda dolgu var, bunu inkar etmiyorum” dedi.

Kylie Jenner henüz 10 yaşındayken ailesiyle birlikte Keeping Up with the Kardashians adlı reality şov programına çıktı. Uslu bir ergen gibi çıktığı programın ilerleyen bölümlerinde geçirdiği değişim, hakkında çok fazla estetik operasyon iddiasının ortaya atılmasına neden oldu. Yüzünde, göğüslerinde ve hatta kalçalarında estetik olduğu söylentileri ayyuka çıktı.

Şubat 2018’de kızı Stormi’yi dünyaya getiren Jenner, 127 milyon takipçilik Instagram hesabından da sürekli kendisiyle ilgili yaptığı paylaşımlarla değişimini gözler önüne serdi.

İşte Paper dergisi çekiminden yansıyanlar…