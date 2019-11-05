LTB 57 iş yerini denetledi, 1 iş yerine ihbar verdi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk Sağlığı Şubesi, Lefkoşalıların sağlığı için iş yerlerine yönelik denetimlerine devam ediyor.

LTB’den verilen bilgiye göre, Halk Sağlığı Şubesi ekiplerinin belediye sınırları içerisindeki işletmelere yönelik denetimleri kapsamında 28 Ekim ile 1 Kasım tarihleri arasında 57 iş yeri denetlendi.

Yapılan denetimlerde LTB tarafından 1 iş yerine eksikliklerinden dolayı ihbar verildi.

Denetlenen işyerleri niteliklerine göre şöyle sıralandı:

“5 Restoran, 2 Meyhane, 2 Fırın, 7 Kafeterya, 1 Un Fabrikası, 1 Şeker Lokum Üretim, 1 Pastane, 10 Market, 3 Gıda Deposu, 2 Dernek Lokali, 1 Off Licence, 4 Oto Galeri, 1 Büfe, 2 Kuaför/Güzellik Salonu/BerberSalonu, 15 Eğitim Merkezi.”