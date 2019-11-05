Güneyde vatandaşlık konusu gündemden düşmüyor

Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından yatırım karşılığında üçüncü ülkelerden şahıslara verilen vatandaşlıklarla (altın pasaportlar)ilgili konu gündemdeki yerini koruyor ve Rum gazetelerinin manşetlerinde yer almaya devam ediyor.

Alithia gazetesi “Pasaportları Geri Alıyoruz” başlıklı manşet haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamalara yer verdi ve şüpheli durumlarla ilgili tüm vatandaşlıkların iptal edileceğini yazdı.

Gazeteye göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Malezyalı Jho Taek Low’a verilen vatandaşlık konusunda dün gazetecilerin sorusuna verdiği yanıtta, istenilen “sert kriterleri” ihlal ederek vatandaşlık alanlardan, bunların geri alınacağını söyledi.

Malezyalı Jho Taek Low aleyhinde “Kıbrıs pasaportu” almasının akabinde, dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle Malezya ve başka ülkeler tarafından dava açıldığını anımsatan gazete, Low’a vatandaşlık verildiği zaman Rum İçişleri Bakanlığı yapan Sokratis Hasikos’un ise açıklamasında, vatandaş yapıldığı zaman Low aleyhinde İnterpol, Rum polisi ve bankacılık sistemi içerisinde herhangi bir şey bulunmadığını söylediğini iletti.

Hasikos, Başpiskopos Hrisostomos’un Malezyalı Low’a pasaport verilmesinde herhangi bir etkisi olduğunu ise yalanladı.

Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis ise açıklamasında, Rum Bakanlar Kurulunun bir sonraki toplantısında konu hakkında bilgilendirileceğini ve kararlar alınacağını ifade etti.

Anastasiadis de açıklamasında, Rum Bakanlar Kurulunun, artık yeni kriterler temelinde kontrol yapılmasına karar verdiğini açıklarken, Rum siyasi partileri de Low’a vatandaşlık verilmesiyle birlikte ortaya çıkan konuya tepki göstererek, Low’un pasaportunun geri alınmasını istediklerini belirttiler.

Fileleftheros gazetesi de “Hafif Bir Temizliğe Gidiyorlar” başlıklı manşet haberinde, Rum hükümetinin birkaç pasaportun iptal edilmesiyle konuyu kapatmak istediğini yazdı.

Gazete yarın toplanacak olan Rum Bakanlar Kurulunun, aralarında Malezya ve Kamboçyalıların da olduğu bir miktar vatandaşlığı iptal edeceğini kaydetti.

Gazeteye göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ise açıklamasında, bir vatandaşlığın iptal edilmesi için “Kıbrıs Cumhuriyeti” yasası temelinde de bunun gerekçelendirilmesi için, uygun araştırmanın yapılması gerektiğini ifade etti.

Açıklamasında yatırım karşılığında vatandaşlık verilmesi politikasını savunan Anastasiadis, hükümete eleştiride bulunanları, en nihayetinde ülkenin gelişmesine katkıda bulunan teşvik edici bir gücü ortadan kaldırmaya çalıştıkları konusunda da suçladı.

Politis gazetesi de “Vatandaşlıkla Birlikte 300 Bin Euro’luk Kutsal Çek” başlıklı manşet haberinde, Jho Low’un 22 Eylül 2015 tarihinde Başpiskoposluk adına verdiği 300 bin Euro’luk çekin fotoğrafını yayımladı.

“Tesadüfen 22 Eylül tarihinde, Başpiskoposun dönemin İçişleri Bakanına müdahalesinin akabinde, aleyhinde kovuşturma bulunan Malezyalı kişiye vatandaşlık verildiğini” yazan gazete, dönemin İçişleri Bakanı Sokratis Hasikos’un ise facebook hesabından paylaşımda bulunarak, pasaportun başpiskoposun müdahalesinin ardından verildiğinin yalan olduğunu ve konu hakkında yasal süreçlerin takip edildiğini söylediğini iletti.

Rum Radyo Televizyon Kurumu RİK’e açıklamalarda bulunan Başpiskopos Hrisostomos ise, ülkenin iyiliği için 3 durumda müdahalede bulunduğunu belirterek, Low’un satın aldığı villanın, kilisenin işadamına sattığı araziye inşa edildiğini de açıkladı.

“Kıbrıs Bankasının, çek Başpiskoposluğa verildiği zaman MOKAS’a (Kara Para Aklanmasıyla İlgili mücadele Birimi) başvurduğunu ve Low’un hesaplarını bloke ettiğini” de kaydeden gazete, MOKAS’ın ise araştırma yapıp içişleri bakanını bilgilendirdiğini fakat vatandaşlığın iptali konusunda herhangi biri eylemde bulunmadığını belirtti.

Başpiskopos Hrisostomos da açıklamasında, Malezyalı Low ile tanıştıklarında, bu şahsın teoloji (ilahiyat) okuluna katkıda bulunmayı teklif ettiğini söyledi.

Fakat çekin Başpiskoposluk adına çıktığını ve parayı da Başpiskoposun idare ettiğini yazan gazete, teoloji okulunun ise bağımsız bir eğitim kurumu olduğunu ve böyle büyük bir katkının da şeffaf bir şekilde kurumun kendi kasasına gitmesinin beklendiğine işaret etti.

Başpiskoposun paraların bu kuruma gittiğini doğrulayacak unsurlar ortaya koyması gerektiğini belirten gazete, bunun da haricinde, “Kıbrıs’a” ilk kez ayak basan bir şahsın böyle büyük bir bağışta bulunmasının ise garip olduğunu da ekledi.

Haravgi gazetesi de habere “Low’dan Başpiskopos’a 300 Bin Euro’luk Katkı” balığıyla manşetten yer verdi.