KıbrısManşet

Lord, yeni bir avukat talep etti

30 Ocak 2020

7 yaşındaki oğlunu öldürmek suçundan yargılanan Bilge Lord Kunduracı, artık kendisini Avukat Mehmet Kaptan Bensen’in savunmayacağını, Bensen’i avukatlığından çıkardığını belirterek mahkemeden iyi bir avukat atamasını istedi

Evrim KAMALI

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde 7 yaşındaki oğlunu öldürmekten yargılanan Bilge Lord Kunduracı, dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Bilge Lord, mahkemedeki artık kendisini Avukat Mehmet Kaptan Bensen’in savunmayacağını, Bensen’i avukatlığından çıkardığını belirterek mahkemeden kendisine iyi bir avukat atamasını istedi. Oğlunu planlayarak, iki gün boyunca göğüs ve karın kısmından defalarca bıçaklayarak öldürmekle itham edilen ve ithama karşılık, “Hayır kabul etmiyorum” yanıtını veren Kunduracı’ya Lefkoşa Barosu tarafından başka bir avukat atanabilmesi için Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, davayı duruşma olarak 5 Şubat’a erteledi.

 



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Büyük ikramiye devretti

Büyük ikramiye devretti

29 Ocak 2020
Photo of Polis uyardı!

Polis uyardı!

29 Ocak 2020
Photo of Lefkoşa’ya 80 milyon dolarlık yeni yatırım

Lefkoşa’ya 80 milyon dolarlık yeni yatırım

29 Ocak 2020
Photo of Adı var, işlevi yok

Adı var, işlevi yok

29 Ocak 2020
Photo of Uyuşturucu satıcılığından yargılanacak

Uyuşturucu satıcılığından yargılanacak

29 Ocak 2020
Photo of Cep telefonu ve kolye çalmaktan suçlanıyor

Cep telefonu ve kolye çalmaktan suçlanıyor

29 Ocak 2020
Photo of 3 bin 380 TL çalmaktan suçlanıyor

3 bin 380 TL çalmaktan suçlanıyor

29 Ocak 2020
Photo of Araba hırsızı 2 yıl hapis yatacak

Araba hırsızı 2 yıl hapis yatacak

29 Ocak 2020
Photo of Eryener yeniden cezaevinde

Eryener yeniden cezaevinde

29 Ocak 2020
Photo of Yeşilyurt İlkokulu’ndan liderlere saygı

Yeşilyurt İlkokulu’ndan liderlere saygı

29 Ocak 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı