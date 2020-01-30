Lord, yeni bir avukat talep etti

7 yaşındaki oğlunu öldürmek suçundan yargılanan Bilge Lord Kunduracı, artık kendisini Avukat Mehmet Kaptan Bensen’in savunmayacağını, Bensen’i avukatlığından çıkardığını belirterek mahkemeden iyi bir avukat atamasını istedi

Evrim KAMALI

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde 7 yaşındaki oğlunu öldürmekten yargılanan Bilge Lord Kunduracı, dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Bilge Lord, mahkemedeki artık kendisini Avukat Mehmet Kaptan Bensen’in savunmayacağını, Bensen’i avukatlığından çıkardığını belirterek mahkemeden kendisine iyi bir avukat atamasını istedi. Oğlunu planlayarak, iki gün boyunca göğüs ve karın kısmından defalarca bıçaklayarak öldürmekle itham edilen ve ithama karşılık, “Hayır kabul etmiyorum” yanıtını veren Kunduracı’ya Lefkoşa Barosu tarafından başka bir avukat atanabilmesi için Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, davayı duruşma olarak 5 Şubat’a erteledi.