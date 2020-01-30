Elektrik hırsızlığına 18 ay hapislik

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde “Elektrik Akımı sirkatı” suçundan yargılanan Aşkın Arslan, 18 ay hapislikle cezalandırıldı

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da işyerine ve yaşadığı eve düzenek kurdurup, 133 bin 694 TL elektrik akımı çalan Aşkın Arslan, aleyhindeki davanın kararı dün okundu.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde görüşülen karar duruşmasında,Yargıç Temay Sağer, sanığın işlediği, “Elektrik Akımı sirkatı” suçunun 5 yıla kadar hapis cezası öngördüğünün altını çizdi.

Sağer, bu tür suçları işleyen ve işleme eğilimde olan kişilere karşı caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini belirtti. Sağer, sanığın KIB-TEK’i uğrattığı zararı 5 yıllık süreçte ödeyecek olmasın kısıtlı bir şekilde lehine değerlendirdiğini söyledi.

Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususları değerlendiren Sağer, sanığa 18 ay hapis cezası verdiğini açıkladı.