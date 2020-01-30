Hayatının baharında trafiğe kurban gitti

Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda önceki gece meydana gelen trafik çarpışmasında, 22 yaşındaki Günay Öztürkler hayatını kaybetti, Mustafa Kurucu, Müslüm Taş ve Yusuf Taylan Özaydın yaralandı

Gazimağusa’da ikamet eden 22 yaşındaki Günay Öztürkler, dün gece meydana gelen trafik çarpışması sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayda Öztürkler’in arkadaşları Müslüm Taş, Mustafa Kurucu ve Yusuf Taylan Özaydın ise yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, çarpışma Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde, dün saat 23.55’te yaşandı. Gazimağusa istikametine doğru seyreden Gazimağusa’da sakin Günay Öztürkler, RK 470 plakalı arabası ile Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde seyrederken Korkuteli radarını geçtikten hemen sonra direksiyon hâkimiyetini kaybetti, araba yolun solundan çıkarak demir bariyerin başlangıç kısmına çarptı ve iki takla atıp dere yatağına düştü.

Sürücü Günay Öztürkler olay yerinde yaşamını yitirdi. Arabada yolcu olarak bulunan 22 yaşındaki Mustafa Kurucu, 25 yaşındaki Müslüm Taş ile 22 yaşındaki Yusuf Taylan Özaydın ise yaralandı. Yaralılar, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne götürülüp tedaviye alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Öztürkler dün toprağa verildi

Trafik çarpışmasında hayatını kaybeden 22 yaşındaki Günay Öztürkler, Mğusa Maraş bölgesinde Harika Mahallesi Camisi’nde dün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mağusa Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Öztürkler, teminatla tutuksuz yargılanıyordu

Günay Öztürkler, askerlik görevini yaptığı 2017 yılında Kermiya’da telli askeri bölgede göreve giderken kullandığı arazi tipi aracı devirerek Piyade Çavuş Enver Keskin’in ölümüne neden olmaktan suçlanarak aleyhine “dikkatsizlik ve tedbirsizlik”, “acele ile araç kullanıp kaza yapmak” ve “başkasının ölümüne sebep olmaktan” dava getirildi.

Günay Öztürkler, 25 Mayıs 2017 tarihinde çıkarıldığı Lefkoşa Askeri Mahkeme’de yargılanıncaya kadar yurtdışına çıkışının yasaklanması, 10 Bin TL nakdi teminat, KKTC vatandaşı 2 kefilin 50’şer bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmak üzere teminat ile serbest kalmıştı.

Öztürkler, aleyhine getirilen “dikkatsizlik ve tedbirsizlik”, “acele ile araç kullanıp kaza yapmak” ve “başkasının ölümüne sebep olmak” suçlarından Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacaktı.