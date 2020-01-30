Çin’in tüm bölgelerinde koronavirüs saptandı ölü sayısı 170’e çıktı

Çin’de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 170’e çıkarken, Perşembe günü Tibet’te de bir koronavirüs vakasının doğrulanmasıyla Çin anakarasındaki bütün bölgelere hastalığın yayıldığı anlaşıldı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Perşembe günü koronavirüsün bulaştığı hasta sayısını 7.711 olarak açıkladı, 81.000 kişinin ise hastalık şüphesiyle gözlem altında tutulduğu bildirildi.

Çinli yetkililer salgının yayılmasının engellenmesi amacıyla, koronavirüsün ortaya çıktığı Vuhan ve onun başkenti olduğu Hubei eyaletindeki 50 milyon kişiyi karantinaya alma yönündeki çabalarını sürdürüyor.

Çin genelinde yüz maskesi kullanmak zorunlu hale getirildi, Çin’in futbol federasyonu da Çin Süper Ligi de dahil olmak üzere ülke çapındaki bütün futbol maçlarının askıya alındığını açıkladı.

Çin’e bağlı yarı özerk Hong Kong yönetimi de bir dizi önlem açıkladı ve iki ülke arasındaki geçişleri sınırladı.

Çin ile Hong Kong arasındaki uçak seferleri yarıya indirildi, Çin anakarasına yapılacak seyahatlere izin verilmeyeceği de duyuruldu.

Japonya’nın tahliye ettiği vatandaşlarında koronavirüs görüldü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüs salgını konusunda “tüm dünyanın tetikte olması gerektiğini” kaydederken, Japonya’nın ülkeden tahliye ettiği 206 kişiden 3’ünde koronavirüs gözlemlendi. Böylece ülkedeki hastaların sayısı 11’e çıktı.

Japonya Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, hastalığın tespit edildiği 3 kişiden 2’sinde hastalık bulgularının önceden gözlemlenmemesi endişe verici bir gelişme olarak yorumlandı.

Çin’de vatandaşları bulunan ülkelerden bazıları tahliye işlemlerine başlamış durumda.

İngiltere, Çin’den getirilecek vatandaşlarının 14 gün boyunca karantinada tutulacağını duyurdu, ABD ise bu süreyi 72 saatle sınırlandırdı.

Fransa’nın da aralarında Fransızların da olduğu 350 AB vatandaşını bu hafta Vuhan’dan tahliye etmesi bekliyor.

Avustralya da vatandaşlarını tahliye ederek, onları normal şartlarda sığınmacıların kaldığı Christmas Adası’nda karantinaya almaya hazırlanıyor.

Türkiye 35 kişiyi tahliyeye hazırlanıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Çarşamba günü yaptığı açıklamada, 35 Türkiye vatandaşının Çin’den ülkeye dönmek için başvuruda bulunduğunu söyledi ve ambulans uçağa dönüştürülen bir uçakla vatandaşların tahliyesinin planlandığını bildirdi.

Koca, “Türkiye’ye getirdikten sonra da yine muayeneleri yapılarak 14 günlük zaman diliminde karantinaya alınmasını Bilim Kurulu öneriyor” dedi.

Çin vatandaşlarına yurt dışına seyahat etmeme çağrısı yaparken, ABD, İngiltere ve Almanya’nın da aralarında olduğu artan sayıda ülke vatandaşlarını elzem olmadıkça Çin’e seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

British Airways, Lufthansa, Amerikan Havayolları, KLM ve United Havayollarının aralarında olduğu bazı büyük hava yolları şirketleri Çin’e uçuşlarını durdurdu.

Türk Havayoları ise Çin seferlerinde personelin yüz maskeleri kullanacağını açıkladı.

Halihazırda Çin dışında 16 ülkede koronavirüs görülmüş durumda.

Çin dışında tespit edilen 60’tan fazla vakanın rastlandığı ülkeler arasında Fransa, Almanya, Kanada, Avustralya ve Güney Kore de var.

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus örgütün geçen hafta koronavirüsü acil durum ilan etmeme kararı alması konusunda pişmanlığını iletti ve kararı “insan hatası” olarak nitelendirdi.

DSÖ salgınının küresel bir tehdit oluşturup oluşturmadığını değerlendirmek üzere İsviçre’nin Cenevre kentindeki merkezinde bugün yeniden toplanacak.

DSÖ Acil Durum Komitesi Başkanı Dr. Michael Ryan, Cenevre’de gazetecilere yaptığı açıklamada, “Tüm dünya tetikte olmalı” demişti.

Koronavirüsün küresel ekonomi üzerinde yaratacağı etkinin boyutları hakkında da endişe büyüyor.

Starbucks, Toyota, Foxconn, Tesla ve McDonald’s ve IKEA’nın da aralarında bulunduğu firmalar ülkedeki üretimlerini durdurdu ya da mağazalarını kapattı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, koronavirüsün kırılgan olan dünya ekonomisine yeni bir risk oluşturduğunu söyledi.

Powell, “Açık bir şekilde Çin’in arzını yakın dönemde etkileyecek ve komşularından bazılarına da etkisi olabilir” dedi.