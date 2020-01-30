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FED sonrası Dolar yükselişte

30 Ocak 2020

ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) gösterge faiz oranını, yüzde 1.50-1.75 aralığında sabit tutulmasını 10 üyenin oybirliği ile kararlaştırdı. Fed faiz kararının beklendiği gibi gelmesinin ardından, iç piyasada dövizler yeni güne, hafta boyunca hareket ettikleri düzeylerin hafif üzerinde başladı.

FOMC toplantısı sonrasında yapılan açıklamada, “Para politikasının mevcut duruşu ekonomik aktivitenin sürdürülebilir gelişmesini, güçlü bir işgücü piyasası koşullarını ve enflasyonun Komite’nin hedefi olan simetrik yüzde 2.0 düzeyine dönüşünü destekleyecek niteliktedir. Küresel gelişmeler ve zayıf enflasyon baskısı dahil olmak üzere gelen verilerin ekonomik görünüme etkilerinin izlenmesi sürecek” denildi.

Fed Başkanı Jerome Powell, Fed’in yüzde 2.0’nin altında bir düzeyde olan enflasyonu tatmin edici bulmadığını söyledi. Powell, basın toplantısında, Fed’in para politikası metninde kullandığı dilde, “enflasyonun yüzde 2.0’ye yakın getirileceği” betimlemesi yerine, “enflasyonun yüzde 2.0’ye getirileceği”nin kullanıldığına dikkat çekti.

Powell, bu betimlemenin değiştirilmesindeki temel anlayışın, “politika yapıcıları yüzde 2.0’ye yakın enflasyonu da tatmin edici buluyor” gibi yanlış anlaşılmadan kaçınmak için yapıldığını, Fed’in “yüzde 2.0’nin altındaki enflasyon düzeyini tatmin edici bulmadığını” vurguladı.

Çarşamba gününe yüzde 0.65 artışla 120 bin 585 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde 119 bin 506 puan ile 119 bin 802 puan arasında hareket ettikten sanra, yüzde 0.09 düşüşle 119 bin 689 puanda kapandı.

BIST Bankacılık Endeksi de, gün içinde 173 bin 338 puan ve 176 bin 275 puan arasında dalgalandıktan sonra yüzde 0.72 düşüşle 173 bin 457 puanda kapandı.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.59 düşerek 10.16’ya gerilerken iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi 0.10 artışla 10.10 düzeyinde.

Erken işlemlerde ;

  • Dolar en düşük 5.9563 lira ve en yüksek 5.9686 lirayı gördükten sonra, 5.96 – 5.97 lira aralığında,
  • Euro en düşük 6.5593 lira ve en yüksek 6.5776 lirayı gördükten sonra, 6.57 – 6.58 lira aralığında,
  • Sterlin en düşük 7.7552 lira ve en yüksek 7.7733 lirayı gördükten sonra 7.77 – 7.78 lira aralığında hareket ediyor.
AlışSatışDeğişimGüncelleme
USD – Amerikan Doları5,97025,9730
%0,22
10:05
EUR – Euro6,57826,5806
%0,30
10:05
GBP – İngiliz Sterlini7,77257,7791
%0,27
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CHF – İsviçre Frangı6,13816,1437
%-0,13
10:05
CAD – Kanada Doları4,51874,5218
%0,06
10:05

FED faiz kararını açıkladı



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