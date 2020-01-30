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FED faiz kararını açıkladı

30 Ocak 2020

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini değiştirmeyerek % 1.50 – % 1.75 aralığında tuttu. Fed aşkın rezervler üzerindeki faizi 5 baz puan artırarak yüzde 1.60 seviyesine çıkarttı.

Toplantı karar metninde, politika duruşunun uygun olduğu, repo operasyonlarının en az Nisan ayı boyunca süreceği vurgulanırken işgücü piyasasının güçlü, ekonominin ılımlı hızda büyüdüğü belirtildi. Tüketimin ılımlı olduğu, yatırımların ve ihracatın zayıf olduğu, bunun yanında hane halkı harcamalarının ılımlı arttığı açıklandı.

İstihdam kazanımlarının güçlü, işsizliğin düşük kalmaya devam ettiği belirtilen metinde, genişlemenin sürmesi için politikanın uygun olduğu, piyasa bazlı enflasyon ölçümlerinin düşük kaldığı, manşet ve çekirdek enflasyonun yüzde 2’nin altında kalmaya devam ettiği kaydedildi.

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