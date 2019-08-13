Güney KıbrısKıbrısManşet

Limasol’daki yangın kontrol altına alındı

13 Ağustos 2019

Limasol’un dağlık bölgesinde bulunan “Pahna”, “Malya” (Bağlarbaşı) ve “Kisusa” köyleri üçgeninde dün öğle saatlerinde çıkan ve gece boyunca söndürülemeyen yangının, bu sabah 10.00 sıralarında tamamen kontrol altına alındığı haber verildi.

Rum haber kaynaklarına göre, Rum İtfaiyesi sözcüsü Andreas Kettis, yanmakta olan aktif bir alan bulunmadığını ve küçük ateş öbeklerinin söndürülmesine çalışıldığını belirtti.

Rum itfaiye birimlerinin çevreyi emniyete almaya çalıştıkları, öte yandan rüzgârın durumu tersine çevirme riski bulunduğu da ifade edildi.

Yangında kuru ot, yabani bitki örtüsü, tarımsal ürünler ve bazı çiftlik binalarından oluşan yaklaşık 2 kilometrekarelik bir alanın yandığı kaydedildi.

Konuyla ilgili olarak Rum polisinin, bölgedeki köylerden birinde yaşamakta olan 49 yaşındaki bir Kıbrıslı Rum’u tutukladığını ve bu kişinin yangını kasten çıkardığından söz edildiğini belirten Rum haber kaynakları, bahse konu kişinin olaya karıştığını reddetmesine rağmen, bu sabah Limasol kaza mahkemesine sevk edildiğini ve aleyhinde 4 gün tutukluluk kararı alındığını belirtti.

Etiketler

İlgili Makaleler

Motosiklet ile araba çarpıştı!

13 Ağustos 2019

Cezaevindeki açık görüş devam ediyor

13 Ağustos 2019

KKTC’deki uluslararası konferansa engel olma girişimi

13 Ağustos 2019

Haspolat’ta yangın

13 Ağustos 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın

Kapalı
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı