KıbrısManşet

Motosiklet ile araba çarpıştı!

13 Ağustos 2019

Bugün öğle saatlerinde Girne-Tatlısu anayolu üzerinde meydana gelen çarpışmada 25 yaşındaki motor sürücüsü yaralandı.

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

13.08.2019 tarihinde saat 13:00 raddelerinde Girne-Tatlısu anayolu 0-1 kilometreleri arasında, Tatlısu istikametine doğru seyreden, Girne’de sakin Anton Sergeyevich PASHAGIN (E-25), yönetimindeki LF 309 plakalı Honda marka motosiklet sürücüsünün dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Girne’de sakin Hüseyin ŞAHINER(E-50) yönetimindeki JR 022 plakalı FORD marka salon aracın arka kısmına motosikletin ön kısmı ile çarpmıştır. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Anton Sergeyevich PASHAGIN yaralanarak kaldırılmıjş olduğu Girne Akçiçek hastanesi acil servisinde görmüş olduğu ilk yardım tedavisine mütaakip müşahade altına alındı.Kazada JR 022 plakalı araca 1500TL, LF 309 plakalı motosikleteise 1000TL tahmini hasar oldu. Tahtikat devam etmektedir.

Etiketler

İlgili Makaleler

Hava sıcaklığı düşecek

13 Ağustos 2019

Limasol’daki yangın kontrol altına alındı

13 Ağustos 2019

Cezaevindeki açık görüş devam ediyor

13 Ağustos 2019

KKTC’deki uluslararası konferansa engel olma girişimi

13 Ağustos 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı