Motosiklet ile araba çarpıştı!

Bugün öğle saatlerinde Girne-Tatlısu anayolu üzerinde meydana gelen çarpışmada 25 yaşındaki motor sürücüsü yaralandı.

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

13.08.2019 tarihinde saat 13:00 raddelerinde Girne-Tatlısu anayolu 0-1 kilometreleri arasında, Tatlısu istikametine doğru seyreden, Girne’de sakin Anton Sergeyevich PASHAGIN (E-25), yönetimindeki LF 309 plakalı Honda marka motosiklet sürücüsünün dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Girne’de sakin Hüseyin ŞAHINER(E-50) yönetimindeki JR 022 plakalı FORD marka salon aracın arka kısmına motosikletin ön kısmı ile çarpmıştır. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Anton Sergeyevich PASHAGIN yaralanarak kaldırılmıjş olduğu Girne Akçiçek hastanesi acil servisinde görmüş olduğu ilk yardım tedavisine mütaakip müşahade altına alındı.Kazada JR 022 plakalı araca 1500TL, LF 309 plakalı motosikleteise 1000TL tahmini hasar oldu. Tahtikat devam etmektedir.