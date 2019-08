FBI’dan 51. Bölge etkinliğinin kurucusunun evine ‘ziyaret’

Facebook’ta bir mizah sayfasının başlattığı etkinlikte, uzaylı çalışmalarının yürütüldüğü düşünülen 51. Bölge’yi istila etmek üzerine bir etkinlik başlatıldı. Başlangıçta şaka olduğu son derece belli olan etkinliğe iki milyon kişinin katılacağını belirtmesi üzerine olayın şaka boyutunu aştığına kanaat getirildi.ABD Hava Kuvvetleri Sözcüsü, konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda kimsenin böyle bir şeye teşebbüs etmemesi gerektiğini, böyle bir girişimde bulunanların da geri püskürtüleceğini ifade etmişti. Bu açıklamanın ardından daha fazla kişi etkinliğe katılacağını belirtti. Dahası, Nevada’da bulunan askeri üssün etrafındaki oteller doldu.

Annesinin onu aramasıyla birlikte FBI’ın evine geldiğini öğrenen etkinliğin kurucusu Roberts, doğal olarak ciddi şekilde korktuğunu ancak olayların tahmin ettiği şekilde gerçekleşmediğini dile getirdi.

Webtekno’nun aktardığına göre, evine gelen FBI görevlilerinin yalnızca kendisinin güvende olduğunu kontrol etmek ve ölüm tehdidi alıp almadığını öğrenmek için geldiğini belirten Roberts, gelen görevlilerin ‘son derece havalı’ olduğunu belirtti.

