Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonlarda 3 kişi tutuklandı

Polisin, Lefkoşa gerçekleştirdiği operasyonlarda 3 kişiyi uyuşturucudan tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün 11.00-12.00 saatleri arasında, Lefkoşa’da F.A.’nın (E-22) evinde polis tarafından arama yapıldı. Söz konusu kişinin tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyle, üzerinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas tartı bulundu. F.A. ve meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan M.M.I.S.(23) tutuklandı.

Lefkoşa’da, Ledra Palas Kara Giriş Kapısından bugün öğleden sonra KKTC’ye giriş yapan K.J.G.’nin (E-19) üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. K.J.G. tutuklandı.

KAÇAK AV TÜFEĞİ FİŞEĞİ BULUNDURAN KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan polis İskele’de dün öğle saatlerinde, M.K.’nin (E-26) evinde arama yaptı. Aramada 8 tabanca mermisi boş kovanı ve ithali yasak olan güney menşeli 9 av tüfeği fişeği bulundu. M.K. tutuklandı.

SAHTE BEYANLA KAYIP SÜRÜŞ EHLİYETİ BELGESİ ALDI, TUTUKLANDI

KKTC sürüş ehliyeti olmadığı halde, polise giderek KKTC sürüş ehliyetinin kaybolduğu yönünde bilgi vererek sahte beyanla kayıp belgesi temin eden Tuzluca’da sakin Y.E. (E-25) tutuklandı. Olayın Mart’ta meydana geldiği açıklandı.

LEFKE’DE PORTAKAL KESERKEN MERDİVENDEN DÜŞEN 40 YAŞINDAKİ SING’İN BELİ KIRILDI

Bu sabah Lefke’deki bir bahçede merdivende portakal keserken dengesini kaybedip yaklaşık iki metre yükseklikten düşen Gurcharan Singh (E-40) yaralandı. Gurcharan Singh, kaldırıldığı Cengiz Topel Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Singh, belinde kırık teşhisiyle nöroşirurji servisinde müşahede altına alındı.