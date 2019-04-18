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Nissan’da çıkan yangın; büyük bir felaket yaşanmadan söndürüldü

18 Nisan 2019

Öğle saatlerinde Hamitköy’de bulunan ve bir Capital Group iştiraki olan Nissan Oto Boya ve Kaporta bölümünde, henüz sebebi belli olmayan sebeple çıkan yangın İtfaiye Ekiplerinin ve Capital Group personelinin özverili çalışmaları sonucu büyük bir felaket yaşanmadan söndürüldü.

Çıkan yangında; Oto Boya Fırınlarından biri tamamen, diğer bir fırın ise kısmen hasar gördü. Yangının başlamasının ardından, böylesi acil durumlarda ne yapılması gerektiği konusunda eğitim görmüş Nissan personeli, yangının daha geniş bir alana yayılmaması ve mazot depolarına ulaşmaması için her türlü tedbiri alarak, büyük bir felaketin yaşanmasını önledi.

Olay yerinde inceleme yapan Capital Group Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Arhun, olayda herhangi bir can kaybının yaşanmamasının en büyük tesellisi olduğunu belirterek, yangın anında fedakarca çalışan Nissan personeline, İtfaiye ekiplerine, arayarak, bizzat gelerek dayanışma ve üzüntülerini bildiren herkese çok teşekkür etti.

Çıkan yangında dumandan etkilenen bir kedinin ise veterine götürülerek hayata döndürüldüğünü açıklayan Tekin Arhun, hasar tesbit çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Yangın sırasında zarar görmüş veya yanmış olan araçların her türlü zararının telafi edileceğini belirten Tekin Arhun, Nissan showroom ve servis garajında hizmette herhangi bir aksama yaşanmayacağını açıkladı.

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