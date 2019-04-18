Kasaplık hayvan satışı yapılacak

Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi (DÜÇ), kapalı zarf yöntemi ile 20 baş inek, 10 baş düve, 10 baş keçi ve 30 baş kuzu satışı yapacak.

DÜÇ’ten yapılan açıklamaya göre, satışlar canlı ağırlık üzerinden yapılacak ve teklifler KDV’siz olarak verilecek.

Ödemeler, peşin (nakit) veya banka teminatlı çekle yapılacak. İhaleyi kazananlar en geç 3 Mayıs Cuma günü mesai bitimine kadar hayvanları almak zorunda. Hayvanların alınmaması durumunda, ihale kararı iptal edilecek.

Kasaplık satışına sunulan inekler ve düveler Çömlekçi, diğer hayvanlar ise Şht. Tğm. Doğuş Uran (MARGO) Çiftliği’nde görülebilecek. Tekliflerin, en geç 26 Nisan Cuma günü saat 11.00’e kadar Şht. Doğuş Uran (MARGO) Çiftliğinde teklif kutusuna atılması gerekiyor. Geç gelen teklifler dikkate alınmayacak.