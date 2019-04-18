Kıbrıs

Kasaplık hayvan satışı yapılacak

18 Nisan 2019
İnek

Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi (DÜÇ), kapalı zarf yöntemi ile 20 baş inek, 10 baş düve, 10 baş keçi ve 30 baş kuzu satışı yapacak.

DÜÇ’ten yapılan açıklamaya göre, satışlar canlı ağırlık üzerinden yapılacak ve teklifler KDV’siz olarak verilecek.
Ödemeler, peşin (nakit) veya banka teminatlı çekle yapılacak. İhaleyi kazananlar en geç 3 Mayıs Cuma günü mesai bitimine kadar hayvanları almak zorunda. Hayvanların alınmaması durumunda, ihale kararı iptal edilecek.

Kasaplık satışına sunulan inekler ve düveler Çömlekçi, diğer hayvanlar ise Şht. Tğm. Doğuş Uran (MARGO) Çiftliği’nde görülebilecek. Tekliflerin, en geç 26 Nisan Cuma günü saat 11.00’e kadar Şht. Doğuş Uran (MARGO) Çiftliğinde teklif kutusuna atılması gerekiyor. Geç gelen teklifler dikkate alınmayacak.

Etiketler


İlgili Makaleler

Kudret Özersay

Özersay: Ankara’da TPAO ile Doğu Akdeniz’de doğal gaz arama faaliyetlerini değerlendirdi

18 Nisan 2019
polis

Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonlarda 3 kişi tutuklandı

18 Nisan 2019
Tufan Erhürman

Erhürman: Güzelyurt’tan Lefke’ye kadar olan yol ile ilgili taş taş üstüne koymadılar

18 Nisan 2019

Lefke’de portakal bahçesindeki işçi merdivenden düşüp belini kırdı

18 Nisan 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı