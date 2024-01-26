Lefkoşa’da bisiklet ve duatlon yarışları yapılıyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Ocak 26, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Lefkoşa’da bisiklet ve duatlon yarışları yapılıyor

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu ile Cumhurbaşkanlığı himayelerinde,  günü duatlon (koşu-bisiklet-koşu) yarışı gerçekleştirilecek.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, duatlon yarışı, 08.00-12.00 saatleri arasında, Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi ile Osman Örek Caddesi üzerinde yapılacak.


Ayrıca Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından, 08.30-11.30 saatleri arasında, Metehan-Alayköy çevre yolu üzerinde bulunan Sevgi çemberi ile Alayköy ağıllar çemberi arasında kalan yol güzergahında bisiklet yarışı gerçekleştirilecek.

Belirtilen tarih ve saatler arasında duatlon yarışının düzenleneceği Mehmet Akif Caddesi ile Osman Örek Caddesi  üzerinde (TAK önleri – Dereboyu Caddesi – Citröen Trafik Işıkları kavşağı ve Metehan çemberi arasında kalan yol güzergahı) ve bisiklet yarışının düzenleneceği Metehan-Alayköy çevre yolu üzerindeki Sevgi çemberi ile Alayköy ağıllar çemberi arasında kalan yol güzergahı araç trafiğine kapatılacak ve yarışlar süresince ulaşım alternetif yollardan sağlanacak.

Duatlon ve bisiklet yarışları devam ettiği sürece, bahse konu yol güzergahlarını kullanacak olan sürücülerin kendileri ile sporcuların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, belirtilen güzergahtaki yollar üzerine araçlarını park etmemeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

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Tags:bisiklet ve duatlon yarışlarıKıbrıs Türk Triatlon Federasyonu
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