İsrail'e karşı açılan soykırım davasında ara karar açıklandı: - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Ocak 26, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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İsrail’e karşı açılan soykırım davasında ara karar açıklandı:

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Uluslararası Adalet Divanı, bugün görülen ve İsrail'i Gazze'de soykırım yapmakla suçlayan davada ara kararı açıkladı. İsrail mahkemeden, davanın reddini talep etmişti.

Uluslararası Adalet Divanı, bugün görülen ve İsrail’i Gazze’de soykırım yapmakla suçlayan davada ara kararı açıkladı. İsrail mahkemeden, davanın reddini talep etmişti.

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