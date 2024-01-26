KKTCDOB ve Myrrha Trio’nun ARKHE ev sahipliğindeki konseri bu akşam Arabahmet Kültür Evi’nde yapılacak

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi (KKTCDOB) ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası üyelerinden oluşan Myrrha Trio’nun ARKHE ev sahipliğindeki konseri yarın saat 19.30’da Arabahmet Kültür Evi’nde yapılacak.

Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi’nden verilen bilgiye göre, Miray Çakır (keman), Sinem Sadrazam (viyola) ve Püren Eda Gözer’in (viyolonsel) oluşturduğu Myrrha Trio ile soprano Sermin Dikmen Töre ve Cansu Özcezarlı’nın (keman) yer alacağı konserde, W.A.Mozart’ın Divertimento No.1 KV439b eseri ile Motet –“Exsultate, Jubilate” K.165 eseri seslendirilecek.

-Konser öncesi Mozart üzerine söyleşi

Konser öncesinde, Tuğrul Enver Töre ve Halil Duranay anlatımıyla “Mozart Üzerine Bir Sohbet” isimli kısa bir söyleşiye de yer verilecek.

Ücretsiz ve halka açık olacak söyleşi ve konseri izlemek isteyenler, sınırlı sayıda izleyici kapasitesi nedeniyle 0539 113 95 82 numaralı telefonu arayarak veya whatsapp hattından yer ayırtabilecek.