Lefkoşa – Güzelyurt yolunda yine kaza: 1 yaralı

Polis Basın Subaylığının verdiği bilgiye göre bugün saat 17:20 sıralarında, Sahinler’de, Güzelyurt – Lefkoşa anayolu üzerinde yönetimindeki FT 113 plakalı aracı ile batı istikametine doğru seyreden Salih KIRANER (E-38), Şahinler köprüsüne yaklaştığı sırada gerisini kontrol etmeden dikkatsizce sağ tarafa

isimsiz toprak yola dönmeye başlaması sonucu o sırada arkasından süratli bir şekilde gelip ayni yöne doğru

seyreden ve önündeki aracı kavşak üzerinde dikkatsizce geçmeye başlayan Mehmet

Emin YILDIRIM (E-29) yönetimindeki RL 838 van aracın sol yan kısmına aracının sağ ön kısmı

ile çarpmıştır. Çarpmanın etkisi ile RL 838 plakalı araç savrularak gidiş istikametine göre yolun sağ

tarafından yoldan çıkarak yolun kenarında bulunan kaya parçasına çarptıktan sonra

havalanarak Şahinler köprüsünün üzerinde bulunan metal korkuluklara a çarptıktan sonra yine savrularak köprü altında bulunan kaya parçalarına carparak durmustur. Kaza sonucu RL 838 plakali araç sürücüsü Mehmet Emin YILDIRIM hafif yaralanarak

kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde müşahade altına alınmıştır.

Soruşturma devam etmektedir.